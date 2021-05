Pevka skupine Little Mix pričakuje prvega otroka

Britanska pevka Leigh-Anne Pinnock je na Instagramu objavila fotografijo svojega nosečniškega trebuha in tako svojim sledilcem sporočila, da z zaročencem Androm Grayem pričakujeta prvega otroka. Na fotografijah, ki so bile posnete v profesionalnem studiu, Leigh-Anne pozira v svilnati zeleni obleki, na eni izmed fotografij pa se ji je pridružil tudi Andre.

29-letna pevka je pod objavo zapisala: “O tem trenutku sva zelo dolgo sanjala. Ne moreva verjeti, da se nama sanje končno uresničujejo. Komaj čakava, da te spoznava.”

Po naznanitvi vesele novice so Pinnockovi čestitali številni zvezdniki, med drugimi tudi igralka Millie Bobby Brown, ki je ob emotikonu srca napisala: “Čestitke, tako sem vesela za vaju, poljub.”Spodbudne besede sta ji namenili tudi drugi dve članici skupine Little Mix. Perrie Edwards je pohvalila čudovite nosečniške fotografije, ki se jih “ne more nagledati” in dodala: “Čestitke moja čudovita sestra,”Jade Thirlwall pa je zapisala: “Rada te imam, poglej to družino.”