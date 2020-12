Pevka Sophie Ellis-Bextor bi bila vesela še šestega otroka

41-letna britanska pevka Sophie Ellis-Bextor je ponosna mati petih sinov, ki jih ima s partnerjem Richardom Jonesom , basistom glasbene zasedbe The Feeling , s katerim sta se poročila leta 2005. Skupaj imata 16-letnega Sonnyja , 11-letnega Kita , 8-letnega Raya , 5-letnega Jesseja in malčka Mickeyja .

Pevka, ki je znana po uspešnici Murder on the dancefloor, je v intervjuju za Bang Showbiz povedala, da kljub napornemu urniku še vedno ni popolnoma zatrla misli o šestem otroku. "Ideja o šestih otrocih je popolnoma čudaška. Trenutno mislim, da se to ne bo zgodilo. Ampak nikoli ne reci nikoli." Od nekdaj je vesela, da je del velike družine, prvič pa je pomislila na to, da bi bila vesela hčerke. "Lepo je imeti veliko družino, ustvariš si malo družbo, otroci se med seboj igrajo."

Mati petih otrok je priznala, da je pri prejšnji nosečnosti upala, da bo imela pet fantov. Razlog? "Ko sem bila petič noseča, sem resnično upala, da bova dobila še enega fantka. Nisem želela poslušati komentarjev, kot je "končno si dočakala deklico". Jaz pa bi morala odgovarjati, da se sploh nisem trudila imeti hčerke." 41-letna pevka pravi, da so bila vprašanja o hčerki vedno moteča in nespoštljiva do njenih sinov. "Zadnje, kar si želim, je, da bi kateri od mojih otrok mislil, da bi moral biti nekaj drugega kot to, kar je."