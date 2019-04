Pevka stopila iz omare in presenetila z novico: Z ženo pričakujeva hčerko

''Moja oblika izražanja z vami je glasba. Prek nje sem z vami delila vsak delček in obdobje svojega življenja. Najbolj dragoceno stvar, ki jo imam v življenju in kar najbolj varujem, je moja družina in zasebnost. Zahvaljujem se vsem vam, tako kot vsem kolegom v glasbeni industriji (sodelavcem, medijem, novinarjem), ki so to vedno spoštovali. Z vami sem želela deliti to lepo in pomembno novico v mojem življenju, ko bo prišel ta dan. Ampak obstajajo tudi ljudje, ki se vmešavajo in širijo napačne informacije,'' je na Instagramu zapisala simpatična Joy, ki je zdaj stopila iz omare in priznala svoja istospolna nagnjenja. med drugim je dejala, da si ni nikoli predstavljala, da bo ljubezen njenega življenja ženska in da ji je bilo na začetku to težko sprejeti.