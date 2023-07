Pevka Tori Kelly omedlela v javnosti in bila prepeljana v bolnišnico

Pevka Tori Kelly je pred dnevi omedlela med večerjo s prijatelji, potem ko je najprej začutila povišan srčni utrip. 30-letnica naj bi bila dlje časa brez zavesti, prijatelji pa so ji priskrbeli zdravniško pomoč. Po hospitalizaciji so zdravniki ugotovili, da ima več krvnih strdkov v nogah in pljučih, poroča TMZ .

30-letnica je nedavno, po skoraj treh letih premora, izdala novo pesem z naslovom Missin u . Marca je v pogovoru za revijo People dejala: "Zelo pogrešam turneje. Ko se je začela pandemija, sem bila na svetovni turneji in srce me je bolelo, ko sem jo morala odpovedati. Vse od takrat ni bilo mogoče oditi na novo turnejo."

Kot so za publikacijo še povedali viri blizu pevke, je njeno zdravstveno stanje resno, Kelly pa naj bi večkrat izgubila zavest in se nato ponovno ovedela. Njen tiskovni predstavnik še ni pojasnil, kaj se dogaja z njo.

"To je ena najbolj vznemirljivih stvari, ki se je veselim. Trenutno še ne morem razkriti podrobnosti, a se že zelo veselim, da bom ponovno videla svoje oboževalce in z njimi pela pesmi," je takrat še dodala.

Tori Kelly je pozornost javnosti vzbudila z udeležbo na pevskih tekmovanjih, ko je bila še otrok. Na platformi YouTube je pogosto objavljala akustične priredbe pesmi, leta 2010 pa se je udeležila tekmovanja Ameriški idol. Čeprav se ni uvrstila v finale, je leta 2015 izdala prvi samostojni pop album, ki je bil uspešen. Leta 2019 je z uspešnicama Nobody Love in Should've Been Us prejela dva grammyja.