Pevka Trisha Yearwood bo dobila zvezdo na Pločniku slavnih

Danes 60-letna pevka je dosegla uspeh že s svojim prvencem, ki ga je naslovila preprosto Trisha Yearwood, leta 1991. Med njenimi uspešnicami so pesmi She's in Love with the Boy, Walkaway Joe, Thinkin' About You in Perfect Love. Njeni albumi so bili prodani v milijonskih nakladah, oboževalce pa si je pridobila tudi kot avtorica kuharskih knjig.