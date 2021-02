Pevka uspešnice 'Love me like you do' pokazala nosečniški trebušček

Ellie Goulding se je v Londonu udeležila dogodka, na katerem je profesionalni britanski boksar Anthony Joshua v sodelovanju z znano blagovno znamko Boss predstavil novo kolekcijo oblačil. Oba zvezdnika sta pozirala na slavnostni preprogi. Bodoča mamica je za to priložnost nosila črna oblačila, kamere pa so ujele tudi njen že lepo zaobljen nosečniški trebušček.

Anthony Joshua in Ellie Goulding, ki se ji nosečniški trebušček že močno pozna.

34-letna Ellie Goulding je za revijo Vogue nedavno spregovorila o nosečnosti. Med drugim je priznala, da se je pred nosečnostjo zdravo prehranjevala, redno jedla zajtrk, solato, oreščke in različna semena, nato pa se je njena želja po hrani močno spremenila in si je zaželela hitre hrane.

"Bila sem prestrašena, nenadoma sem si želela nezdravo hrano!"je pojasnila in dodala, da ji, odkar nosi otroka, brokoli in špinača sploh ne dišita več ter da bi jedla samo še sladkarije in ogljikove hidrate.

Ellie Goulding in njen izbranec Caspar Joplingsta si po več kot dveh letih zveze poročni zaobljubi izmenjala konec poletja 2019. Slavje sta priredila v Stolnici svetega Petra v Yorkshiru, kjer so se zbrali tudi številni zvezdniki in člani kraljeve družine.