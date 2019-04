Pevka zanika vse obtožbe

Ameriška glasbenica Cardi Bje znana po svoji neposrednosti, brez težav pove vse, kar si misli, občasno pa jo zanese tudi tako daleč, da pride do fizičnega obračunavanja. Tako se je lani avgusta na zabavi zapletla v pretep s pevko Nicki Minaj, istega meseca pa naj bi do podobnega incidenta prišlo tudi v striptiz klubu.

Cardi naj bi domnevno naročila napad na eno izmed natakaric v klubu, nato pa naj bi se je lotila še sama. Vzrok za to pa naj bi bil njen partner Offet, kajti pevka je bila prepričana, da jo je varal z eno izmed natakaric. Sestri Baddie Gi inJade, ki sta zaposleni v klubu sta se tako odločili za tožbo. Zvezdnico so tako oktobra aretirali, zdaj pa se je morala zglasiti na sodišču.

V obtožnici je zapisano, da je zvezdnica nagovarjala druge, da so vanju metali steklenice in stole, nato pa naj bi Cardi vanju vrgla še posodo z ledom, kamera pa naj bi njeno dejanje celo posnela. Tako sta padli dve obtožnici – nepremišljeno ogrožanje in napad. Zvezdnica se je izrekla za nedolžno v obeh primerih.