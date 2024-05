Pevka zasedbe Abba o močnem objektiviziranju v mladostniških letih

V dokumentarnem filmu Abba: Against the odds, ki je bil premierno predvajan pred kratkim, si lahko gledalci ogledajo pripombe, s katerimi se je pevka Agnetha Fältskog spopadala med bojem s slavo. Leta 1977 je skupina ABBA med turnejo po Avstraliji dosegla velik uspeh. Čeprav je skupina oboževala svojo bazo oboževalcev, v dokumentarcu priznavajo, da je bilo včasih vsega preveč. "Čez nekaj časa to ni bilo več smešno," je dejala Agnetha, ki je zdaj stara 74 let. Nato so zvezdnico začeli obejktivizirati tudi v medijih, na kar ni mogla vplivati.

"Nekje sem prebral, da ste ponosna lastnica nagrade, ki vas razglaša za damo z najbolj seksi zadnjico," ji je v posnetku iz starega televizijskega intervjuja rekel novinar. "Je to res? To ni povsem presenetljivo. Agnethe ne bodo spraševali o glasbi," je v dokumentarcu povedala Germaine Greer, avtorica The Female Enuch. Ingmarie Halling, ki je ustvarjala kostume in ličila skupino ABBA, je dodala: "Mislim, da ni bilo vredno, da bi se o kateri koli osebi govorilo kot o delu telesa."

V dokumentarnem filmu je bila glasbenica čustvena glede svojega boja s slavo, potem ko je postala mati. Hčerko Lindo Elin, zdaj staro 51 let, in sina Petra Christiana, zdaj starega 47 let, si deli s kolegom iz skupine Björnom Ulvaeusom. "To se pogosto zgodi – svojo kariero začneš istočasno, ko si želiš biti mati," je povedala o velikih težavah, s katerimi se je spopadala, ko je odšla na turnejo med vzgajanjem otroka. "Težko je, ko se vsakič znova vrneš v posteljo z zavedanjem, da me želi ona (hčerka), da me želi Abba in oboje skupaj je težko usklajevati." Zdaj 79-letni Bjorn je dodal: "Ko smo se vrnili s turneje, nas hčerka ni prepoznala. To je bila težka izkušnja."