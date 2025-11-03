Svetli način
Tuja scena

Pevki plačujejo za fotografije umazanih nogavic

Los Angeles, 03. 11. 2025 10.56 | Posodobljeno pred 1 uro

Lily Allen je v nedavnem intervjuju brez dlake na jeziku spregovorila o svojih vsebinah na eksplicitni platformi OnlyFans. Med drugim je razkrila, da ji oboževalci plačujejo za fotografije umazanih nogavic. S kakšnimi vsebinami še služi 40-letnica?

Glasbenica Lily Allen se ob izdaji novega albuma West End Girl mudi na medijski turneji, v sklopu katere je opravila tudi intervju z revijo Interview Magazine. Prav tam je odkrito spregovorila o vsebinah, ki jih ustvarja na eksplicitni platformi OnlyFans. Razkrila je, da ji oboževalci med drugim plačujejo za fotografije umazanih nogavic.

"Želijo umazane podplate, bele nogavice, nekateri čiste, nekateri umazane. Radi imajo, da stopam v hrano in širim prste na nogah, ker se to zgodi, ko doživiš orgazem," je brez dlake na jeziku povedala in dodala, da so nekateri oboževalci še bolj kot za noge zainteresirani za njene čevlje.

Med tistimi, ki prisegajo na stopala, pa so tudi takšni, ki radi izberejo barvo laka na nohtih. "Plačajo, da izberejo barvo. Nekateri imajo radi belo, drugi izberejo temno rdečo. Nikoli ne bi nikomur dovolila, da prosi za zeleno ali modro," je povedala v intervjuju.

Da se je pridružila eksplicitni platformi OnlyFans, je pevka sporočila julija lani. Svojo odločitev je argumentirala z besedami: "To je tisto, kar je ustvarjalnost, pomagati ljudem, da se sprijaznijo s svojim lastnim vedenjem in vedenjem, na katerega družba včasih gleda zviška. Toda vsi smo le ljudje, kajne?" 

Lily Allen onlyfans nogavice noge fetiš
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mamma mia
03. 11. 2025 12.06
Včasih pevka danes OF prostitutka.V svojih očeh še vedno umetnica,ki prodaja zabavo.
ODGOVORI
0 0
bb5a
03. 11. 2025 11.57
+2
Ponavad se je tak biznis delal tko bl po tihem, zdej pa na prvi strani reklama zanjo...
ODGOVORI
2 0
Amor Fati
03. 11. 2025 11.35
+1
Njen nekdanji moz jo je baje prevaral s stopetdeset plus kilsko sluzkinjo, ki jo je spoznal preko enga prijatelja, ki je najemal taksne zenske za ciscenje njegovega stanovanja. Verjamem, da jo mora to se danes ful bolet, da jo je zamenjal za debelusko.
ODGOVORI
2 1
but_the_ppl_are_retarded
03. 11. 2025 11.52
Sej veš...Bolje, da ljulja... Pa lepote ni nikdar preveč. In če daš na vlago na eno strani 60 in na drugi 150kg... Je odgovor na dlani.
ODGOVORI
0 0
kr en33
03. 11. 2025 11.29
+4
pacienti so tisti, kateri placujejo..
ODGOVORI
4 0
špaget
03. 11. 2025 11.27
+2
S fetišiziranjem sebe zasluži več kot je kadarkoli s svojo glasbo. Zdaj se pa ne more sprijaznit s tem, da je spletna prostitutka, pa mora iz tega delat umetnost.
ODGOVORI
5 3
