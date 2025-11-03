Pevki plačujejo za fotografije umazanih nogavic

Glasbenica Lily Allen se ob izdaji novega albuma West End Girl mudi na medijski turneji, v sklopu katere je opravila tudi intervju z revijo Interview Magazine . Prav tam je odkrito spregovorila o vsebinah, ki jih ustvarja na eksplicitni platformi OnlyFans . Razkrila je, da ji oboževalci med drugim plačujejo za fotografije umazanih nogavic.

"Želijo umazane podplate, bele nogavice, nekateri čiste, nekateri umazane. Radi imajo, da stopam v hrano in širim prste na nogah, ker se to zgodi, ko doživiš orgazem," je brez dlake na jeziku povedala in dodala, da so nekateri oboževalci še bolj kot za noge zainteresirani za njene čevlje.

Med tistimi, ki prisegajo na stopala, pa so tudi takšni, ki radi izberejo barvo laka na nohtih. "Plačajo, da izberejo barvo. Nekateri imajo radi belo, drugi izberejo temno rdečo. Nikoli ne bi nikomur dovolila, da prosi za zeleno ali modro," je povedala v intervjuju.