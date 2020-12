Pevki Sii igralec Shia LaBeouf lagal in jo zapeljal v afero

Pevka Sia je zatrdila, da jo je igralec Shia LaBeouf pretental v afero, in ga označila za patološkega lažnivca. Ženske je posvarila pred njim in povedala, da je igralec "izjemno bolan" ter psihično nestabilen. Sicer zelo skrivnostna 44-letna Avstralka je tokrat spregovorila o svoji izkušnji s težavnim igralcem. Svojo zgodbo je zaupala po tem, ko je njegovo nekdanje dekle, glasbenica FKA Twigs , spregovorilo o težavah v njunem razmerju.

"Tudi jaz sem žrtev čustvenega napada Shie, ki je patološki lažnivec in ki me je prevaral v afero, saj je trdil, da je samski,"je povedala pevka, ki se je z igralcem zapletla, misleč, da ni vezan. Zvezdnika sta se spoznala na snemanju videospota za njeno pesem Elastic Heart. "Menim, da je zelo bolan in sočustvujem tako z njim kot tudi z njegovimi žrtvami. Punce, če se imate vsaj malo rade, stran od njega. Pa še to: FKA Twigs, rada te imam. To, da si spregovorila, je zelo pogumno dejanje, ponosna sem nate,"je še zapisala v svojih tvitih.