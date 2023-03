Pevki Tems splet podelil 'oskarja za najbolj sebično obleko'

Pevka Tems se je v nedeljo udeležila oskarjev kot soavtorica Rihannine pesmi Lift Me Up iz filma Črni panter: Wakanda za vedno, ki se je potegovala za zlati kipec. Za prestižno podelitev filmskih nagrad je oblekla razkošno belo obleko z dolgo vlečko in ogromno naramnico, ki se je ovijala okoli njene glave. Ko je sedela med občinstvom, je tako z naramnico tistim, ki so sedeli za njo, zakrivala pogled na oder. Fotografija glasbenice, ki sedi med občinstvom, je hitro zaokrožila po spletu, kjer so se številni zgražali nad njeno modno odločitvijo.