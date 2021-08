Pevko Aaliyah so pred usodnim letom omamili in odnesli na letalo

Pevka Aaliyah, ki je pred dvajsetimi leti umrla v letalski nesreči, naj ne bi želela na letalo, je v novi biografiji o njenem življenju razkrila glasbena novinarka Kathy Iandoli. Avtorica navaja pričanje Kingsleyja Russlla – ta je bil takrat star 13 let in je bil v taksiju, ki je pevko odpeljal do letališča, povedal pa je, da so pevko pred letom omamili in jo odnesli na letalo.

Aaliyah, ki je bila takrat stara le 22 let, je na Bahamih zaključila snemanje novega videospota za pesem Rock the Boat, njena ekipa pa se je želela čim prej vrniti v Združene države. Nova knjiga glasbene novinarke Katy Iandoli, katere naslov je Baby Girl: Better Known as Aaliyah, pa navaja pričanje takrat 13-letnega Russlla, čigar mačeha je pevko in njeno ekipo v taksiju odpeljala do letališča.

icon-expand Aaliyah FOTO: Profimedia

Sedaj 33-letni Kingsley Russell, ki je bil v taksiju s pevkino ekipo, je novinarki dejal: "Ko je izstopila iz kombija, je bila presenečena, da je na letališču, saj ni vedela, da se bodo vkrcali na letalo. Na letalo je šla zaspana." Ekipa naj bi se še isti večer vrnila v Miami. Aaliyah, ki je bila pred letom vedno nervozna, se ni želela vkrcati, ko so ji povedali, da je letalo preveč naloženo. Pilot naj bi pred letom dejal, da bo zaradi osmih potnikov in vse njihove prtljage letalo med letom bolj okorno. Pevka naj bi bila ob pogledu na majhno letalo še bolj nervozna in trdila, da ima neznosen glavobol. Russell je dejal, da naj bi se zvezdnica vrnila v taksi in tam zaspala, med tem pa je njena ekipa urejala stvari, povezane z letom. Ko se je njena ekipa organizirala, se Aaliyah vseeno ni želela vkrcati na letalo, je dejal Russell, zato ji je nekdo dal uspavalno tableto. Ko je pevka zaspala, so jo omamljeno odnesli na letalo, je še pričal. Pevkini najhujši strahovi pa so se uresničili kmalu po vzletu. Letalu ob vzletu ni uspelo doseči višine, ki bi jo moralo, zato je strmoglavilo. Umrlo je vseh osem ljudi na letalu, tudi Aaliyah in pilot.

Obdukcija je pozneje pokazala, da je pevka utrpela težko poškodbo glave in hude opekline, zaradi katerih so bile njene možnosti za preživetje neznatne, je pozneje poročal Daily Beast. Letalo je za več deset kilogramov presegalo dovoljeno težo, ta pa je bila neprimerno razporejena, kar je letalo oviralo med letom. Težava pa je bila tudi v samem pilotu, je pozneje pokazalo poročilo, saj naj bi ta letel brez veljavne licence, toksikološko poročilo pa je pokazalo, da je bil med letom pod vplivom alkohola in kokaina. Novinarka je ob izidu knjige dejala: "Spominjam se, da sem bila ob novici, da je Aaliyah umrla, zelo razburjena. Kar naprej sem poslušala o tem, da je pevka vztrajala pri vkrcanju na letalo. Bila sem kar malo jezna nanjo. Zakaj bi si tako želela na letalo?" A tudi Russllovo pričanje novinarki ni dalo želenega zaključka: "Vse, kar lahko rečem po 20 letih od njene smrti, je to, da se ni želela vkrcati na letalo. Ob tem se počutim malce bolje. To se ne bi smelo zgoditi. Še vedno bi morala biti med nami in to se mi zdi najbolj žalostno."