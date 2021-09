Pevko Sophie Ellis-Bextor pri 17 letih spolno zlorabil starejši kitarist

Pevka Sophie Ellis-Bextor je v knjigi opisala, kako je prišlo do incidenta, ki se je zgodil v glasbenikovem stanovanju pred 25 leti.

"Slišala sem sebe, da govorim 'ne' in 'nočem tega'," opisuje svojo travmatično izkušnjo, "vendar ni imelo nobenega smisla".

"Imel je spolni odnos z mano in tako zelo me je bilo sram. Tako sem izgubila svojo nedolžnost in počutila sem se neumno."

V nadaljevanju je zapisala: "Počutila sem se umazano, pa tudi negotovo glede lastnih občutkov, saj nisem imela drugih izkušenj, s katerimi bi jih lahko primerjala."

V knjigi opisuje, kako je na koncertu spoznala glasbenika, ki ga naslavlja z imenom Jim. Povabil jo je v svoje stanovanje, da si ogleda njegove zgodovinske knjige, nato pa dodaja: "in še preden sem se dobro zavedala, sva bila na njegovi postelji in mi je slekel hlačke".

Pevka, ki ima zdaj 42 let, pravi, da je bila po incidentu zmedena, saj javno dojemanje posilstva v devetdesetih letih "ni bilo povezano s privolitvijo", ampak je bilo "nekaj, kar so povezovali z agresijo".

"Nihče me ni nasilno potiskal ali kričal name, da bi me ukrotil," pravi in dodaja, da "so jo stvari, ki jih je videla in prebrala ter način razpravljanja o seksu (takrat) prepričale, da ni šlo za posilstvo."