PewDiePie: V prihodnjem letu si bom od YouTuba vzel odmor

Švedski vlogerFelix Kjellberg oziroma PewDiePie je bil s 102 milijoni naročnikov dolga leta najbolj priljubljen zvezdnik platforme YouTube, vendar ga je v začetku letošnjega leta prehitel T-Series, indijska založba, ki zdaj šteje približno 120 milijonov naročnikov.

PewDiePie, ki že nekaj let nosi naziv kralj spletne strani YouTube in z video objavami služi milijone, je očitno uvidel, da potrebuje nekaj časa zase. Kajti naznanil je, da se začasno poslavlja od spleta: "Naslednje leto si bom za nekaj časa vzel odmor od YouTuba. Utrujen sem. Počutim se zelo utrujeno. Ne vem, ali ste to opazili. Samo toliko, da veste, da bom z začetkom prihodnjega leta za nekaj časa odsoten."

YouTuber, ki je postal milijonar po zaslugi komentiranja videoiger, se je zadnja leta znašel tudi pod plazom kritik zaradi rasističnih izjav, mnogi so tako dejali, da zaradi svojih izjav podpira antisemitizem in rasizem. PewDiePie je dejal, da so izjave vzete iz konteksta in da nikakor ne podpira antisemitizma.