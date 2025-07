Pharrell Williams je med prejemniki najvišjega francoskega odlikovanja

52-letni Pharrell Williams je sprva zaslovel kot raper in pevec, nato si je sloves in dodatno bogastvo prislužil še kot glasbeni producent ter modni oblikovalec za več blagovnih znamk. Od leta 2023 je kreativni direktor moške kolekcije Louis Vuitton.

Njegova nedavna modna revija v Parizu je privabila številne mednarodne zvezdnike, med njimi so bili glasbenika Jay Z in Beyonce, režiserja Steve McQueen in Spike Lee ter številni svetovno znani športniki.

Poleg Williamsa so med letošnjimi prejemniki najvišjega francoskega odlikovanja med drugimi igralka Lea Drucker, pevka Sylvie Vartan in pisatelj Marc Levy. Poleg njih so med prejemniki Legije časti tudi Gisele Pelicot, ki je postala simbol žrtev množičnih posilstev, 99-letna nekdanja taboriščnica iz Auschwitza Yvette Levy ter številni nekdanji francoski ministri, akademiki in ugledni pravniki.