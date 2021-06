Pharrell Williams odpira šole za socialno ogrožene družine

Grammyjev nagrajenec Pharrell Williams je v izjavi za javnost, v kateri je šolski sistem v Virginii označil za nepravičen, obljubil, da bo poskrbel za tiste otroke, ki sedaj ne prejemajo kakovostne izobrazbe: "Če je sistem podkupljen in nepravičen, ga je treba zlomiti. Ne želimo si sistema, v katerem je toliko otrok pozabljenih. Želimo si učenja, ki je oblikovano za vsakega otroka. Učenja, pri katerem bodo razlike med otroki tisto, kar jih naredi uspešne."

Skupina šol Yellowhab, kot jih je poimenoval glasbenik, bodo brezplačne, za stroške pa bodo poskrbeli donatorji in filantropske skupine. Prva šola naj bi se odprla že v začetku septembra, namenjena pa bo otrokom med tretjim in petim razredom s poudarkom na enakopravnosti. Šolski program se bo osredotočil predvsem na znanost, tehnologijo, inženiring, umetnost in matematiko.

Izvršni direktor projekta, Mike McGalliard, je poudaril, da pri lokalni skupnosti ne bo iskal finančne podpore: "Želimo poudariti, da od mesta ne želimo vzeti ničesar, saj nočemo kakorkoli negativno vplivati na šole."

Prva šola se bo odprla v okrožju Norfolk, kjer je segregacija prebivalstva še posebno prisotna. Prvotno bo vanjo lahko vpisanih 50 šolarjev, ki bodo po razredih razdeljeni glede na svoje zmožnosti, odgovorni pri projektu pa obljubljajo, da bodo v prihodnje odprli tudi srednje šole.

Pharrell Williams pa ni prvi, ki se je odločil za tako potezo. V podobnih projektih so v preteklosti že sodelovali pevka Ciara, raper Jay-Z in NBA zvezdnik LeBron James.