Pharrell Williams postal kreativni direktor prestižne modne znamke Louis Vuitton

Mesto kreativnega direktorja za moško modo modne znamke Louis Vuitton bo prevzel Pharrell Williams. V uradni izjavi so iz sedeža prestižne modne znamke sporočili: "Louis Vuitton z veseljem pozdravlja Pharrella Williamsa kot novega kreativnega direktorja za moške. Njegova prva kolekcija bo predstavljena prihodnjega junija na moškem tednu mode v Parizu."

icon-expand Pharrell Williams se je pridružil prestižni modni znamki Louis Vuitton, kjer bo odslej kreativni direktor. FOTO: Profimeda

"Pharrell Williams je vizionar, čigar ustvarjalna vesolja se širijo od glasbe do umetnosti in mode – v zadnjih dvajsetih letih se je uveljavil kot svetovna kulturna ikona. Način, na katerega podira meje v različnih svetovih, ki jih raziskuje, se ujema s statusom Louis Vuittona, ki krepi njegove vrednote inovativnosti, pionirskega duha in podjetništva," so še zapisali v uradni izjavi, ki so jo delili tudi na družbenih omrežjih.

Vigil Abloh, ki je bil zelo priljubljen tako v svetu modne industrije kot tudi med prijatelji glasbeniki, med katerimi so bili tudi Kanye West, Drake, Rihanna in Frank Ocean, je umrl novembra 2021 po bitki z rakom. Star je bil 41 let.

Po novici o njegovi smrti so se od priznanega modnega oblikovalca poslovili Gigi in Bella Hadid, Kendall Jenner, Hailey Bieber, Naomi Campbell, Serena Williams, Kim Kardashian in mnogi drugi zvezdniki, ki so se udeležili njegovega pogreba v Chicagu, poklonili pa so se mu tudi na modnih revijah Louisa Vuittona v Miamiju in Parizu, kjer so predstavili njegove zadnje kose.