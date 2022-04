Phil Collins nekdanjo ženo v sodni bitki obtožil goljufije

Phil Collins in Orianne Cevey sta se znova znašla v sodni bitki. Tokrat je tožbo vložila 48-letna Orianne, ki od 71-letnega zvezdniškega nekdanjega moža zahteva polovico sredstev, ki jih je dobil od prodaje luksuznega posestva v Miamiju, ki sta si ga nekoč delila, Collins pa ga je januarja 2021 prodal za 38 milijonov evrov.

Nekdanja zakonca sta se srečala preko videoklica, ki so ga vzpostavili v sodni dvorani, kjer Collinsova odvetniška ekipa skuša dokazati, da zvezdnikova nekdanja žena nima nobene pravice do polovice sredstev od prodaje luksuznega posestva. Collins in Ceveyjeva med seboj nista govorila.