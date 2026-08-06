Phil Collins o Taylor Swift: Vesel sem, da je ena največjih zvezdnic na svetu

Legendarni britanski glasbenik Phil Collins je razkril, da ga je Taylor Swift navdušila že dolgo pred tem, ko je postala ena največjih glasbenih zvezd na svetu. Med gostovanjem na BBC-jevem radiu je priznal, da sta se po zaslugi njegove prav tako znane hčerke Lily Collins s Swiftovo spoznala leta 2010 med slovesnostjo ob sprejemu novih članov v Dvorano slavnih tekstopiscev.
"Poznal sem njeno ime, vendar takrat še zdaleč ni bila takšna zvezdnica, kot je danes. Bila je zelo prijazna mlada ženska," se je dogodka spominjal Collins in dodal: "Nato je Taylor stopila na oder, vzela v roke kitaro in zapela svojo uspešnico White Horse. Povsem me je osupnila. Ne le, da je bila pesem odlična in me je njeno sporočilo močno ganilo, tudi zapela jo je čudovito. Vse je bilo tako preprosto – samo ona in kitara," je dejal in priznal, da od takrat do skladbe goji prav posebno naklonjenost.
Glasbenik je nato poudaril, da ga njen uspeh izjemno veseli. "Zelo sem vesel, da je danes ena največjih zvezdnic na svetu, ker verjamem, da si je to povsem zaslužila," je dejal in dodal: "Ljudje radi kritizirajo tiste, ki dosežejo tako velik uspeh, vendar mislim, da si ga je ona res prislužila. Je res dobra oseba."
Omenjeno skladbo ameriške pevke je Collins uvrstil med deset pesmi, ki so najbolj zaznamovale njegovo življenje. Na seznamu sta se znašli tudi uspešnici I Want to Hold Your Hand skupine The Beatles in God Only Knows skupine The Beach Boys.
Taylor Swift se je junija zapisala v zgodovino, ko je pri 36 letih postala najmlajša ženska, ki je bila kadarkoli sprejeta v Dvorano slavnih tekstopiscev. "Prišlo je naravno. Nihče me ni naučil, kako to početi," je o pisanju pesmi tedaj dejala zvezdnica.
Pomembno glasbeno priznanje pa v novembru čaka tudi Collinsa, ko bo kot samostojni izvajalec sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla. Kljub izjemnemu dosežku pa na slovesnosti, kot je maja za BBC povedal, menda zaradi zdravstvenih težav, s katerimi se bori, sam ne bo nastopil.
Dvorana slavnih tekstopiscev je ameriška ustanova, ustanovljena leta 1969, katere namen je počastiti in ohraniti zapuščino glasbenih ustvarjalcev, ki so s svojimi besedili in kompozicijami pomembno vplivali na popularno glasbo. Za razliko od drugih glasbenih nagrad, ki se osredotočajo na izvajalce, ta organizacija izpostavlja umetnost pisanja pesmi in priznava avtorje, ki so ustvarili nepozabne glasbene klasike.
The Beach Boys so ena najvplivnejših ameriških rock skupin vseh časov, ustanovljena v zgodnjih 60. letih prejšnjega stoletja. Znani so postali po svojih kompleksnih vokalnih harmonijah in inovativni produkciji, zlasti na albumu 'Pet Sounds', ki velja za eno najbolj prelomnih del v zgodovini popularne glasbe. Njihov vpliv se kaže v razvoju pop glasbe, saj so s svojimi eksperimentalnimi pristopi v studiu močno razširili meje tega, kar je bilo v tistem času mogoče doseči v glasbeni produkciji.
Dvorana slavnih rock'n'rolla s sedežem v Clevelandu v ZDA je muzej in ustanova, ki slavi vpliv rock glasbe na svetovno kulturo. Vsako leto v svojo zbirko sprejmejo glasbenike, skupine in druge pomembne osebnosti iz glasbene industrije, ki so s svojim delom bistveno prispevali k razvoju rock'n'rolla. Pogoj za nominacijo je, da mora od izida prvega posnetka izvajalca miniti vsaj 25 let, kar zagotavlja, da so vključeni tisti, ki so pustili trajen pečat v glasbeni zgodovini.
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