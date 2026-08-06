Phil Collins o Taylor Swift: Vesel sem, da je ena največjih zvezdnic na svetu

Legendarni britanski glasbenik Phil Collins je razkril, da ga je Taylor Swift navdušila že dolgo pred tem, ko je postala ena največjih glasbenih zvezd na svetu. Med gostovanjem na BBC-jevem radiu je priznal, da sta se po zaslugi njegove prav tako znane hčerke Lily Collins s Swiftovo spoznala leta 2010 med slovesnostjo ob sprejemu novih članov v Dvorano slavnih tekstopiscev.

"Poznal sem njeno ime, vendar takrat še zdaleč ni bila takšna zvezdnica, kot je danes. Bila je zelo prijazna mlada ženska," se je dogodka spominjal Collins in dodal: "Nato je Taylor stopila na oder, vzela v roke kitaro in zapela svojo uspešnico White Horse. Povsem me je osupnila. Ne le, da je bila pesem odlična in me je njeno sporočilo močno ganilo, tudi zapela jo je čudovito. Vse je bilo tako preprosto – samo ona in kitara," je dejal in priznal, da od takrat do skladbe goji prav posebno naklonjenost.

Glasbenik je nato poudaril, da ga njen uspeh izjemno veseli. "Zelo sem vesel, da je danes ena največjih zvezdnic na svetu, ker verjamem, da si je to povsem zaslužila," je dejal in dodal: "Ljudje radi kritizirajo tiste, ki dosežejo tako velik uspeh, vendar mislim, da si ga je ona res prislužila. Je res dobra oseba."

Omenjeno skladbo ameriške pevke je Collins uvrstil med deset pesmi, ki so najbolj zaznamovale njegovo življenje. Na seznamu sta se znašli tudi uspešnici I Want to Hold Your Hand skupine The Beatles in God Only Knows skupine The Beach Boys.