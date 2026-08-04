Phil Collins: Otroci so se prišli poslovit od mene. Bali so se, da me zadnjič vidijo

Phil Collins je v nedavnem intervjuju, ki ga je objavil Sunday Times, razkril, da so se med sedemmesečno hospitalizacijo leta 2024, ki jo je preživel v eni od švicarskih bolnišnic, od njega prišli poslovit tudi otroci, saj so verjeli, da ne bo preživel. Kot je razkril, so bile njegove takratne zdravstvene težave posledica težke zlorabe alkohola, saj so mu začeli odpovedovati organi.
75-letni glasbenik je razkril, da se je morala družina odločiti, ali ga želi še s pomočjo naprav ohranjati pri življenju, njegov dolgoletni menedžer pa je poklical vseh pet otrok, da so se prišli poslovit od očeta.
"Odpovedovale so mi ledvice, ostali organi pa niso bili v nič kaj boljšem stanju. Ljudje so se prihajali poslovit od mene. Ne spominjam se ničesar. Nisem vedel, kaj se dogaja, oni pa so bili zaskrbljeni, da me zadnjič vidijo. Lahko bi se končalo veliko slabše," je v intervjuju priznal Collins, ki je bil najprej hospitaliziran novembra 2023, iz bolnišnice pa so ga odpustili tri dni pred božičem. Le nekaj tednov pozneje je bio znova na zdravljenju v bolnišnici, kjer so ga namestili na oddelek za intenzivno nego.
"Imel sem srečo, da sem preživel. Verjetno ni treba poudarjati, da od takrat nisem popil niti požirka alkohola," je dejal glasbenik, ki je dodal, da se je v bolnišnici pojavilo vseh pet njegovih otrok: 53-letna hči Joely, 49-letni Simon, 37-letna Lily, 25-letni Nicholas in 18-letni Matthew.
Zvezdnik ima otroke s tremi nekdanjimi ženami, kot je povedal za Sunday Times, pa si želi, da bi se še četrtič poročil. "Rad bi se ponovno zaljubil. Želim si razmerja. Da bi spet nekoga poljubil in drugih malenkosti," je priznal, a ob tem dodal, da se zaveda, da je to težko izvedljivo, saj praktično nikamor ne zahaja, v Švici pa živi skupaj z negovalko, ki mu nudi vsakodnevno oskrbo.
"Najverjetneje je prepozno za te stvari. Nisem najbolj družabna oseba, nikamor ne zahajam," je povedal pevec uspešnice In the Air Tonight, ki se je leta 2022 upokojil, saj so turneje in koncerti zaradi zdravstvenih težav postali zanj prenaporni, za bobne pa ne more več.
Zvezdnik si je leta 2007 izpahnil eno od vratnih vretenc, posledica pa je bila poškodba živca v dlaneh. Od leta 2015, ko je imel operacijo hrbtenice, pri hoji uporablja palico in celo invalidski voziček. Kljub zdravstvenim težavam pa se še vedno poigrava z idejo, da bi se še kdaj odpravil na turnejo in ustvarjal novo glasbo. "Sedaj sem zdrav kot že dolgo ne. Ne glede na to, ali bom še kdaj šel kam, razmišljam o tem," je še dodal.
Genesis je bila ena najvplivnejših britanskih rock skupin, ustanovljena v poznih 60. letih prejšnjega stoletja. Skupina je znana po svojem razvoju od progresivnega rocka z zapletenimi glasbenimi strukturami in teatralnimi nastopi v času, ko je bil pevec Peter Gabriel, do bolj komercialno usmerjenega pop-rocka v 80. letih, ko je vlogo glavnega vokalista prevzel bobnar Phil Collins. Skupina je s svojo inovativno uporabo sintetizatorjev in ritmičnih vzorcev močno zaznamovala glasbeno industrijo.
Odpoved organov, znana tudi kot večorganska odpoved, je kritično zdravstveno stanje, pri katerem eden ali več življenjsko pomembnih organov, kot so ledvice, jetra, srce ali pljuča, preneha pravilno delovati. To stanje pogosto zahteva intenzivno bolnišnično oskrbo in podporo z medicinskimi napravami, kot so dializa za ledvice ali ventilatorji za dihanje, da se telesu omogoči čas za okrevanje ali da se ohrani življenje, dokler se funkcija organov ne stabilizira.
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