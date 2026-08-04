Phil Collins: Otroci so se prišli poslovit od mene. Bali so se, da me zadnjič vidijo

Phil Collins je v nedavnem intervjuju, ki ga je objavil Sunday Times , razkril, da so se med sedemmesečno hospitalizacijo leta 2024, ki jo je preživel v eni od švicarskih bolnišnic, od njega prišli poslovit tudi otroci, saj so verjeli, da ne bo preživel. Kot je razkril, so bile njegove takratne zdravstvene težave posledica težke zlorabe alkohola, saj so mu začeli odpovedovati organi.

75-letni glasbenik je razkril, da se je morala družina odločiti, ali ga želi še s pomočjo naprav ohranjati pri življenju, njegov dolgoletni menedžer pa je poklical vseh pet otrok, da so se prišli poslovit od očeta.

"Odpovedovale so mi ledvice, ostali organi pa niso bili v nič kaj boljšem stanju. Ljudje so se prihajali poslovit od mene. Ne spominjam se ničesar. Nisem vedel, kaj se dogaja, oni pa so bili zaskrbljeni, da me zadnjič vidijo. Lahko bi se končalo veliko slabše," je v intervjuju priznal Collins, ki je bil najprej hospitaliziran novembra 2023, iz bolnišnice pa so ga odpustili tri dni pred božičem. Le nekaj tednov pozneje je bio znova na zdravljenju v bolnišnici, kjer so ga namestili na oddelek za intenzivno nego.

"Imel sem srečo, da sem preživel. Verjetno ni treba poudarjati, da od takrat nisem popil niti požirka alkohola," je dejal glasbenik, ki je dodal, da se je v bolnišnici pojavilo vseh pet njegovih otrok: 53-letna hči Joely, 49-letni Simon, 37-letna Lily, 25-letni Nicholas in 18-letni Matthew.