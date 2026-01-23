Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Phil Collins prejema 24-urno oskrbo: 'Zadnja leta so bila težka'

London, 23. 01. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Phil Collins prejema 24-urno oskrbo negovalke.

Glasbenik Phil Collins se zadnjih nekaj let bori s številnimi zdravstvenimi težavami, v nedavnem intervjuju za BBC pa je razkril, da prejema 24-urno oskrbo, saj ne more več živeti brez pomoči negovalke. 74-letnik je priznal, da je bilo zadnjih nekaj let zanj zelo težkih.

Phil Collins je pred 75. rojstnim dnevom za BBC spregovoril o svojih zdravstvenih težavah. Bobnar skupine Genesis, ki se zadnja leta le redko pojavlja v javnosti, je bil gost v podkastu Eras, kjer je podrobneje govoril o zdravstvenih izzivih, s katerimi se spopada v zadnjih letih.

Phil Collins se zadnja leta bori z zdravstvenimi težavami.
Phil Collins se zadnja leta bori z zdravstvenimi težavami.
FOTO: Profimedia

"To se kar ne neha. Imam 24-urno oskrbo in negovalko, ki živi v moji hiši in skrbi za to, da dobim vsa zdravila, ki jih moram. Imel sem težave s kolenom. Z menoj je šlo narobe vse, kar je lahko. V bolnišnici sem dobil covid, moje ledvice niso več želele delovati. Zdelo se mi je, da se je vse zgodilo hkrati," je dejal voditeljici Zoe Ball.

Avtor uspešnice In The Air Tonight je povedal, da je prestal pet operacij kolena, zdaj pa ima samo še eno, ki mu služi."Hodim lahko samo s pomočjo," je priznal, nato pa se je dotaknil tudi težav z ledvicami, katerih vzrok je bilo prekomerno pitje alkohola, ki se mu je pred dvema letoma odpovedal.

Phil Collins prejema 24-urno oskrbo negovalke.
Phil Collins prejema 24-urno oskrbo negovalke.
FOTO: Profimedia

"Užival sem, ko nisem bil na turneji. Takrat sem vedno želel delati vse, česar drugače nisem uspel. Dovolj je bilo. Nisem bil pijanec, čeprav sem nekajkrat pretiraval. A to je le še ena od teh stvari, ki so se zgodile in me niso kaznovale. Mesece sem preživel v bolnišnici. Bilo je nekaj težkih, zanimivih in frustrirajočih let, a je zdaj vse v redu," je še povedal.

Lani je Collinsov tiskovni predstavnik za People potrdil, da glasbenik okreva po operaciji kolena, potem ko so se na družbenih omrežjih pojavile govorice, da je v resnici v hospicu.

Razlagalnik

Phil Collins je britanski pevec, tekstopisec, bobnar in igralec. Najbolj je znan kot bobnar in pevec progresivne rock skupine Genesis, pa tudi po svoji zelo uspešni samostojni karieri. Njegove pesmi, kot so "In the Air Tonight", "Sussudio" in "Another Day in Paradise", so postale svetovne uspešnice. Poleg glasbe je znan tudi po svojem delu na področju človekoljubnosti, zlasti v podporo otrokom.

Genesis je bila angleška rock skupina, ustanovljena leta 1967. Sprva je bila znana po svoji progresivni rock glasbi, ki je vključevala dolge instrumentalne dele in kompleksne skladbe. Vendar pa so se sčasoma preusmerili k bolj komercialnemu pop rock zvoku, kar jim je prineslo velik mednarodni uspeh v 80. letih. Glavni člani skupine so bili Peter Gabriel, Tony Banks, Anthony Phillips, Mike Rutherford in Phil Collins, ki je kasneje prevzel vlogo glavnega pevca.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
phil collins glasbenik zdravstvene težave oskrba

Odtujena zakonca Will Smith in Jada Pinkett Smith skupaj v Parizu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mleko, kruh in bolonjska salama: Zlatanova vzgoja, ki preseneča svet
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
9-letnik povzročil manjšo eksplozijo
9-letnik povzročil manjšo eksplozijo
zadovoljna
Portal
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
Torbica, ki navdušuje, opažena na mestnih ulicah
Torbica, ki navdušuje, opažena na mestnih ulicah
vizita
Portal
Že pet dodatnih minut na dan lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt
Kako pomiriti razdražen želodec
Kako pomiriti razdražen želodec
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
cekin
Portal
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
moskisvet
Portal
Šokantna izpoved Paris Hilton o posnetku, ki ji je spremenil življenje
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Zvezdnik žalosten: 'Hollywood je šel v napačno smer'
Zvezdnik žalosten: 'Hollywood je šel v napačno smer'
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
dominvrt
Portal
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
Drevo, ki pomaga Novaku Đokoviću zmagovati
Drevo, ki pomaga Novaku Đokoviću zmagovati
okusno
Portal
Hitro pecivo za lenobe
Slastno družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Slastno družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469