Phil Collins prejema 24-urno oskrbo: 'Zadnja leta so bila težka'

Phil Collins je pred 75. rojstnim dnevom za BBC spregovoril o svojih zdravstvenih težavah. Bobnar skupine Genesis, ki se zadnja leta le redko pojavlja v javnosti, je bil gost v podkastu Eras, kjer je podrobneje govoril o zdravstvenih izzivih, s katerimi se spopada v zadnjih letih.
"To se kar ne neha. Imam 24-urno oskrbo in negovalko, ki živi v moji hiši in skrbi za to, da dobim vsa zdravila, ki jih moram. Imel sem težave s kolenom. Z menoj je šlo narobe vse, kar je lahko. V bolnišnici sem dobil covid, moje ledvice niso več želele delovati. Zdelo se mi je, da se je vse zgodilo hkrati," je dejal voditeljici Zoe Ball.
Avtor uspešnice In The Air Tonight je povedal, da je prestal pet operacij kolena, zdaj pa ima samo še eno, ki mu služi."Hodim lahko samo s pomočjo," je priznal, nato pa se je dotaknil tudi težav z ledvicami, katerih vzrok je bilo prekomerno pitje alkohola, ki se mu je pred dvema letoma odpovedal.
"Užival sem, ko nisem bil na turneji. Takrat sem vedno želel delati vse, česar drugače nisem uspel. Dovolj je bilo. Nisem bil pijanec, čeprav sem nekajkrat pretiraval. A to je le še ena od teh stvari, ki so se zgodile in me niso kaznovale. Mesece sem preživel v bolnišnici. Bilo je nekaj težkih, zanimivih in frustrirajočih let, a je zdaj vse v redu," je še povedal.
Lani je Collinsov tiskovni predstavnik za People potrdil, da glasbenik okreva po operaciji kolena, potem ko so se na družbenih omrežjih pojavile govorice, da je v resnici v hospicu.
Phil Collins je britanski pevec, tekstopisec, bobnar in igralec. Najbolj je znan kot bobnar in pevec progresivne rock skupine Genesis, pa tudi po svoji zelo uspešni samostojni karieri. Njegove pesmi, kot so "In the Air Tonight", "Sussudio" in "Another Day in Paradise", so postale svetovne uspešnice. Poleg glasbe je znan tudi po svojem delu na področju človekoljubnosti, zlasti v podporo otrokom.
Genesis je bila angleška rock skupina, ustanovljena leta 1967. Sprva je bila znana po svoji progresivni rock glasbi, ki je vključevala dolge instrumentalne dele in kompleksne skladbe. Vendar pa so se sčasoma preusmerili k bolj komercialnemu pop rock zvoku, kar jim je prineslo velik mednarodni uspeh v 80. letih. Glavni člani skupine so bili Peter Gabriel, Tony Banks, Anthony Phillips, Mike Rutherford in Phil Collins, ki je kasneje prevzel vlogo glavnega pevca.
