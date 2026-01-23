Phil Collins prejema 24-urno oskrbo: 'Zadnja leta so bila težka'

Phil Collins je pred 75. rojstnim dnevom za BBC spregovoril o svojih zdravstvenih težavah. Bobnar skupine Genesis , ki se zadnja leta le redko pojavlja v javnosti, je bil gost v podkastu Eras , kjer je podrobneje govoril o zdravstvenih izzivih, s katerimi se spopada v zadnjih letih.

"To se kar ne neha. Imam 24-urno oskrbo in negovalko, ki živi v moji hiši in skrbi za to, da dobim vsa zdravila, ki jih moram. Imel sem težave s kolenom. Z menoj je šlo narobe vse, kar je lahko. V bolnišnici sem dobil covid, moje ledvice niso več želele delovati. Zdelo se mi je, da se je vse zgodilo hkrati," je dejal voditeljici Zoe Ball.

Avtor uspešnice In The Air Tonight je povedal, da je prestal pet operacij kolena, zdaj pa ima samo še eno, ki mu služi."Hodim lahko samo s pomočjo," je priznal, nato pa se je dotaknil tudi težav z ledvicami, katerih vzrok je bilo prekomerno pitje alkohola, ki se mu je pred dvema letoma odpovedal.