Pianistka, ki se je objemala z Đokovićem, sporoča, da ni okužena

Lola Astanova , ki je nastopila v sklopu teniškega turnirja Adria Tour v Zadru, se je na večer pred glavnim delom turnirja ob glasbi družila z Novakom Đokovićem. Do bližnjega kontakta je prišlo, ko je 34-letnica navdušila ob klavirju in z nastopom prepričala tudi tenisača, ki se ji je v ritmih glasbe tudi pridružil. Športnik je prisedel ob prisotnosti kamer ter razposajene množice in z glasbenico zaigral na črno bele tipke.

Lepa zadrska teniška zgodba se je še pred finalom Đokovića in Andreja Rubljova neslavno končala , ko je tenisač Grigor Dimitrov javnosti sporočil, da je pozitiven na koronavirus. Kasneje so se testirali vsi igralci, izkazalo se je, da je kar nekaj od njih pozitivnih na covid-19, med drugimi tudi Hrvat Borna Ćorić ter najboljši tenisač sveta, 33-letni Novak Đoković.

Zaradi stika s srbskim tenisačem je Lola Astanova po tem, ko je njun skupni posnetek objavila na družbenem omrežju Instagram, hitro spregovorila o njenem zdravstvenem stanju. Zvezdnica je, kot pričakovano, opravila test na covid-19 in sledilcem sporočila rezultate: ''Hvala vsem za skrb in za lepa sporočila podpore. Želela bi vas obvestiti, da se počutim dobro in da nimam koronavirusa, vseeno pa sem se odločila, da grem za vsak slučaj v samoizolacijo. Vsem, ki so pozitivni želim hitro okrevanje. Pazite nase in na svoje najbližje!'