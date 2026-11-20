Večletna ugibanja so se končala in pred dnevi je postalo jasno, da je novi obraz Jamesa Bonda Robert Pattinson. Po objavi novice, da bo 40-letnik prevzel vlogo slavnega tajnega agenta 007, mu je podporo izrazil nekdanji Bond Pierce Brosnan.

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Na družbenem omrežju Instagram je objavil fotografijo igralskega kolega v elegantnem smokingu s pištolo v roki in mu zaželel dobrodošlico v franšizi. "Dragi Robert, dobrodošel v svetu Bonda. Zasijal boš v vsej svoji veličini," je zapisal ob fotografijo in dodal: "Imam lepe spomine na najin skupni čas ustvarjanja filma "Ne pozabi me". V veselje mi je bilo opazovati, kako ustvarjaš izjemen opus in kako napreduješ. Uživaj v tej vožnji."

Pierce Brosnan kot tanji agent 007. FOTO: Profimedia

S to objavo je 73-letnik javno potrdil svojo naklonjenost izbiri novega glavnega igralca v eni najuspešnejših in najdlje trajajočih filmskih serij v zgodovini, ki bo s tem dobila svojo novo, sodobno podobo. Kot je še razvidno iz njegovega zapisa, kariero mlajšega kolega spremlja že iz časov, ko sta skupaj sodelovala pri filmu Ne pozabi me iz leta 2010.

Robert Pattinson bo sicer sedmi igralec, ki bo upodobil agenta 007. Vloga je bila nazadnje v rokah Daniela Craiga, Brosnan pa se je kot Bond prvič pojavil leta 1995 v filmu Zlato oko. Po tem prvem nastopu je glavnega junaka igral še v treh nadaljevanjih. Produkcija že 26. filma o Jamesu Bondu je že v fazi priprav.