Pierce Brosnan pozdravil četretga vnuka po imenu Jaxxon Elijah

Irski igralec Pierce Brosnan , najbolj znan po vlogi tajnega agenta 007, je pri svojih 69-letih že četrtič postal dedek. Novico o prihodu novega družinskega člana, ki se je pridužil očetu Seanu , mami Sanji in 7-letni sestrici Marley May , je ponosno delil na svojem Instagram profilu.

"Le vse najboljše zate, moj najdražji vnuk in dobrodošel. Čestitam, moj dragi Sean, Sanja in Marley. Mir z vami," je zapisal Brosnan poleg dveh fotografij Jaxxona Elijaha . Iz objave je razvidno, da se je deček rodil že pred dnevi, a se je družina odločila, da bo veselo novico šele sedaj delila z javnostjo.

Filmski zvezdnik je že leta 2015 za irski časopis The Herald razkril, da je zelo ponosen, na to, da so ga otroci razveselili z nazivom dedek. "Sem ponosen dedek. V starem človeku, kot sem jaz, je še veliko energije in vztrajal bom, dokler ne bom mogel več. Življenje je tako dragoceno," je takrat dejal in dodal, da je uživa v času, ki ga preživlja s svojimi otroki in vnuki.