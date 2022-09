Pierce Brosnan s sinovoma na naslovnici: Igralstvo jima je odsvetoval

Dylan in Paris Brosnan sta v intervjuju za britanski GQ , kjer sta na naslovnici pozirala skupaj z očetom Piercom Brosnanom , povedala, da se kot otroka nista zavedala, da je njun oče slaven, ampak sta mislila, da ima zgolj veliko prijateljev. "Ko sem odraščal, sem mislil, da ima veliko prijateljev, ker so ga ljudje na ulici nenehno ustavljali. Tako prijazen je, da se z vsemi zelo dolgo pogovarja," je dejal Paris, ki dela kot maneken.

Najmlajši sin Dylan, ki se poleg manekenstva ukvarja še z glasbo, je dodal, da je, ko se je zavedal, kako znan je njegov oče, to začel skrivati pred drugimi. "Tega ne povem nikomur, ne glede na okoliščine." Brata sta poleg tega še razkrila, da jima je oče odsvetoval, da postaneta igralca, kar je Pierce v intervjuju tudi pojasnil: "Zgolj zato, ker je trdo delo. Je križ, ki ga moraš nositi. Gradiš in uničuješ samega sebe."

69-letni igralec ima poleg Dylana in Parisa, ki ju ima z ženo Keely Shaye Smith, še 38-letnega sina Seana ter 49-letnega Christopherja. Njegova hči Charlotte je leta 2013, ko je bila stara 41 let, izgubila bitko z rakom, česar se je nekdanji James Bond dotaknil tudi v intervjuju. Dejal je, da se z bolečino spopada s pomočjo slikanja, s čimer se je začel ukvarjati, ko so hčeri diagnosticirali raka na jajčnikih. "Ko sem nosil težo, bolečino in strah te bolezni, sem vzel ven barve in začel slikati z mojimi prsti, z mojimi rokami." Danes zvezdnik pogosto slika tudi s sinom Parisom, kar pravi, da ga navdaja s ponosom.