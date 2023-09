Pierce Brosnan v modni kampanji s sinom Parisom

Igralec Pierce Brosnan je z najmlajšim sinom Parisom posnel reklamo za jesensko-zimsko kolekcijo ene izmed modnih znamk. Kampanja je bila objavljena pred nekaj dnevi, igralčevi oboževalci pa so navdušeni predvsem nad fotografijami dvojca oče-sin. Kot so številni zapisali v komentarjih, pa jim je posebno ljubo to, da je obraz 70-letnega zvezdnika videti naraven in ne pretirano retuširan.

Modna kampanja, za katero sta moči združila Pierce Brosnan in njegov sin Paris, se imenuje Zgodba o očetu in sinu, posnel pa jo je fotograf Giampaolo Sgura. Pierce in Paris sta pozirala v plaščih, elegantnih srajcah in puloverjih, ki jih je izbrala Anna Dello Russo. Poleg 22-letnega Parisa ima Pierce še sina Dylana z ženo Keely Shaye Smith. Iz zakona s pokojno ženo Cassandro, ki je umrla po hudi bolezni, ima prav tako dva sinova, Keelyjina otroka Charlotte in Chrisa pa je posvojil po smrti njunega očeta leta 1986. Brosnan je v javnosti pogosto poudaril, kako zelo mu je Keely pomagala prebroditi težko obdobje in da ga je rešila depresije, ko je njegova hči Charlotte leta 2013 umrla za rakom na jajčnikih v starosti 42 let, tako kot njena mati Cassandra.