Pierce Brosnan: Vprašanja o Bondovem nasledniku so utrujajoča

Po tem, ko je Daniel Craig naznanil, da bo naslednji film o Jamesu Bondu njegov zadnji, vse oboževalce najslavnejšega skrivnega agenta zanima, kdo ga bo nasledil. Pierce Brosnan se zato kot Danielov predhodnik temu vprašanju ne more izogniti. Priznal je, da so ta vprašanja zanj naporna, saj tudi on o potencialnih kandidatih zgolj ugiba. Razkril pa je, da bi se po njegovem mnenju v tej vlogi odlično znašla Idris Elba in Tom Hardy.

Pierce Brosnan, ki je v Bondove čevlje stopil leta 1955, je navajen, da ga ljudje nenehno sprašujejo, kakšno je njegovo mnenje o tem, kateri igralec naj po Danielu Craigu prevzame vlogo britanskega skrivnega agenta. Nenehno odgovarjanje na ista vprašanja pa ni vedno lahka naloga. "Včasih postane utrujajoče," je priznal irski igralec, a dodal, da razume, zakaj oboževalce tako močno zanima njegovo mnenje. Meni, da je zato treba ponavljajoča se vprašanja pretrpeti:"Moraš iti čez to in film slaviti kot član občinstva, kot nekdo, ki je to pot prehodil in v tej vlogi zaigral." V nadaljevanju je Pierce pokomentiral igro svojega bondovskega naslednika Daniela, ki je leta 2019 naznanil, da bo letošnji No Time to Die zadnji film, v katerem bo zaigral slavnega agenta. "Daniel je bil izjemen, zato lahko odide z dvignjeno glavo. V franšizi je resnično pustil neizbrisen pečat. Moj čas in leta, ko sem to počel, desetletje, je lepo negoval. Igranje te vloge je darilo, ki kar naprej razveseljuje." Zvezdnik je nato priznal, da "nima pojma", kdo naj bo naslednji James Bond, a ob tem vprašanju pomisli na dva igralca, ki bi po njegovem mnenju vlogo dobro odigrala: "Na misel mi pride Idris Elba, ki ima močno prezenco in dober glas. Bil bi izjemen. Potem pa je tukaj še Tom Hardy, ki lahko resnično uničuje pohištvo in ujema žoge." A dodal je, da gre pri vsem tem zgolj za ugibanje: "Sedaj, ko je Daniel vlogo tako nepozabno zaznamoval, lahko gredo ustvarjalci v različne smeri. Ampak moje ugibanje o tem, kdo naj bo naslednji Bond, je enako vsem drugim." Na koncu je Pierce ponosno dejal, da je James Bond edinstvena franšiza, ki ji ni para.