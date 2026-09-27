Pierce Brosnan z družino praznoval 63. rojstni dan žene Keely

Novinarka in igralka Keely Shaye Brosnan je pred kratkim dopolnila 63 let, rojstni dan pa je obeležila z družinsko večerjo v restavraciji Giorgio Baldi v Los Angelesu, ki jo pogosto obiskujejo tudi številni zvezdniki. Družbo so ji delali 73-letni mož Pierce Brosnan ter njuna sinova, 29-letni Dylan in 25-letni Paris. Dylan se je praznovanja udeležil tudi s svojim dekletom Avery Wheless.
Pierce in Keely sta skupaj že več kot tri desetletja. Spoznala sta se leta 1994, avgusta 2001 pa sta se poročila na Irskem. Pred dobrim mesecem sta praznovala 25. obletnico poroke, ob kateri je Keely možu namenila zapis: "Vse najboljše za 25. obletnico poroke, ljubezen moja! Kakšna pustolovščina je življenje s tabo. Veselim se naslednjih 25 let ob tebi."
Zakonca sta v preteklosti spregovorila tudi o receptu za uspešen zakon. Zvezdnik filma James Bond je dejal, da so pomembni reševanje težav iz dneva v dan in leto za letom, ter to, da se imata rada in da se razumeta, Keely pa je k temu preprosto dodala: "Sva najboljša prijatelja."
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