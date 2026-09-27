Pierce Brosnan z družino praznoval 63. rojstni dan žene Keely

Novinarka in igralka Keely Shaye Brosnan je pred kratkim dopolnila 63 let, rojstni dan pa je obeležila z družinsko večerjo v restavraciji Giorgio Baldi v Los Angelesu, ki jo pogosto obiskujejo tudi številni zvezdniki. Družbo so ji delali 73-letni mož Pierce Brosnan ter njuna sinova, 29-letni Dylan in 25-letni Paris. Dylan se je praznovanja udeležil tudi s svojim dekletom Avery Wheless.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Pierce Brosnan in soproga Keely Shaye Brosnan Profimedia

Dylan Brosnan in njegovo dekle Avery Wheless Profimedia



Pierce in Keely sta skupaj že več kot tri desetletja. Spoznala sta se leta 1994, avgusta 2001 pa sta se poročila na Irskem. Pred dobrim mesecem sta praznovala 25. obletnico poroke, ob kateri je Keely možu namenila zapis: "Vse najboljše za 25. obletnico poroke, ljubezen moja! Kakšna pustolovščina je življenje s tabo. Veselim se naslednjih 25 let ob tebi."