Pierce Brosnan z ženo praznuje 23 let zakona: Čas leti na krilih ljubezni

Pierce Brosnan in Keely Shaye Brosnan rušita hollywoodski mit o kratkih zvezdniških zakonih. Igralec in novinarka sta namreč nedavno praznovala že 23. poročno obletnico, poseben mejnik pa obeležila tudi z objavama na spletu. Zvezdnik je izbranko označil za svoj sever, jug, vzhod in zahod, ta pa je zapisala, da čas leti na krilih ljubezni ter da si želi z njim preživeti vsaj še enkrat toliko let.

71-letni hollywoodski zvezdnik Pierce Brosnan in 11 let mlajša novinarka Keely Shaye Brosnan se poznata že tri desetletja, 23 let pa sta tudi že srečno poročena. Ob tej priložnosti je 60-letnica na svojem Instagram profilu delila tri poročne fotografije.

Fotografije so nastale na gradu na Irskem, o soprogu pa je v objavi zapisala, da je najboljša, najlepša in najnežnejša oseba, kar jo je spoznala ter si ob tem zaželela vsaj še 23 let ustvarjalnosti, pustolovščin, ljubezni, navdiha in veselja. "Čas leti na krilih ljubezni," je zaključila. "Srečno 23. obletnico moja draga Keely, moja čudovita rjavooka deklica, moj sever, moj jug, moj vzhod in zahod," pa je pod kolaž fotografij, ki ga je objavil na svojem profilu istega družbenega omrežja, zapisal zvezdnik filmov o tajnem agentu.

Pierce Brosnan in Keely Shaye Brosnan sta se spoznala pred 30 leti v Mehiki, že nekaj dni kasneje pa sta šla na prvi zmenek. "Sedela sva pod zvezdami, se držala za roke in se pogovarjala do treh zjutraj," se je prvega druženja z igralcem leta 2021 v intervjuju za revijo People spominjala Keely. Bil je očarljiv. Visok, temen in čeden, vse, kar bi vsakega takoj pritegnilo. V očeh je imel to nagajivo iskrico."