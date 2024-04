Pierce Brosnan že 30 let srečen z ženo Keely: Dala si mi krila

60-letnica je obletnico njunega poznanstva z objavo nekaj njunih skupnih fotografij iz preteklosti obeležila na družbenih omrežjih. "Hvala moji srečni zvezdi, da sem imela pogum, da sem se se ti predstavila, in za vedno sem hvaležna za to, kar je med nama in najino družino, ki si jo deliva tri desetletja kasneje. Vse najboljše za 30. obletnico," je zapisala in dodala, da leti na krilih ljubezni. Na objavo je reagiral tudi nekdanji James Bond , ki ji je v komentarjih namenil zahvalo. "Hvala bogu zate, moja draga Keely, dala si mi krila za letenje. Zelo te imam rad," je zapisal.

O njuni ljubezni je žena slavnega igralca spregovorila že leta 2021 v intervjuju za revijo People . Zaljubljenca sta se spoznala v Mehiki in le nekaj dni kasneje prvič odšla na zmenek. "Bil je očarljiv. Visok, temen in čeden, vse, kar bi vsakega takoj pritegnilo. V očeh je imel to nagajivo iskrico," je opisala svojega moža, s katerim sta poročena od leta 2001. Obenem je razkrila, kakšen je bil njun prvi zmenek: "Sedela sva pod zvezdami, se držala za roke in se pogovarjala do treh zjutraj."

Tudi 70-letni igralec v intervjujih vedno pohvali svojo ženo in se ji redno zahvaljuje za vso podporo v njegovi igralski karieri. "Dovoli mi, da grem in počnem to, kar počnem kot moški in kot igralec," je povedal in poudaril, kako se imata rada. Skupaj ima tudi dva sinova, 27-letnega Dylana in 23-letnega Parisa. "Keely je novinarka, poročevalka. Sama po sebi je umetnica. In kot ženska je ustvarila družino za najine sinove," je prepričan zvezdnik. In kako jima uspe ohranjati uspešen zakon? "Gledati nekoga, ki odrašča s teboj in se stara s teboj, je zelo duhovno potovanje," je nekoč dejala Keely in dodala: "Gledati drug drugega, kako se spreminjata - karkoli že je, lasje, pas. Ampak to je ljubezen iz srca."