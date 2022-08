Pierce Brosnan ženi: Vse bi ponovil

Pierce Brosnan je na Instagramu obeležil 21. obletnico poroke, ki jo praznujeta z ženo Keely Shaye . Ob poročni fotografiji je zapisal: "Veselo obletnico ti želim, moja ljubezen Kelly. Tisto noč sva plesala in pleševa še danes. Vse bi ponovil." Objava je prejela več kot 135 tisoč všečkov, v komentarjih pa je paru čestitalo tudi nekaj zvezdnikov, kot sta Rita Wilson in Chelsea Handler .

69-letni igralec in 58-letna novinarka sta se poročila leta 2001 na Irskem, pet let po tem, ko sta se spoznala v Mehiki na zabavi na plaži. Skupaj imata dva otroka 25-letnega Dylana in 21-letnega Parisa, ki sta v manekenskih vodah. Pierce ima iz prejšnjih razmerij še tri otroke – 49-letnega Chrisa, 41-letno Charlotte in 38-letnega Seana.