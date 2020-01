23-letni Dylan in 18-letni Paris Brosnan , sinova Piercea Brosnana , sta v nedavnem intervjuju za TheInquirer odgovorila na nekaj vprašanj o svojem očetu. Lepih besed jima ni zmanjkalo."Vedno nama stoji ob strani. Tudi če imam v Londonu ali kje drugje v Evropi kakšno modno revijo, se prireditve udeleži," je dejal Paris, Dylan pa je njegove besede potrdil in dodal, da ga je vedno lepo videti.

Čeprav marsikdo misli, da je življenje s slavnim očetom drugačno, fanta pravita, da sta imela precej normalno otroštvo."Mislim, da se med odraščanjem nisva osredotočala na njegovo prepoznavnost in filmski svet, čeprav je bilo potovati z njim odlično in zelo vznemirljivo. A to je bila bolj redka priložnost. Ponosen sem, da je Pierce Brosnan moj oče," je dejal Dylan in dodal, da je bil nekoč celo na snemalnem setu za Jamesa Bonda.

Sinova sledita očetovim stopinjam, saj oba obiskujeta filmsko šolo in študirata filmsko produkcijo. Dylan je med drugim že sodeloval z režiserjem Thomom Zimnyjemin Bruceom Springsteenom pri dokumentarcu Western Stars. Poleg produkcije ju zanima tudi samo igranje, zato sta še vedno odprta za različne stvari.

"Med drugim je oče zelo strasten slikar in umetnik,"je nadaljeval Paris: "Ogromno časa preživi v studiu, kjer slika. V to smer želi, da bi se njegova kariera širila v prihodnosti."