Piers Morgan po ostrih besedah o Meghan Markle zapušča jutranjo oddajo

"To je popolnoma neprimerno vedenje," je dejal Beresford, ko je Morgan zapustil studio. "Žal mi je, toda Piers je redno svoje teorije izjavljal brez dlake na jeziku in vsi smo morali sedeti tam in poslušati - včeraj od 6.30 do 7. ure je bilo neverjetno težko gledati."

"Po razpravah s televizijskim kanalom ITV se je Piers Morgan odločil, da je zdaj napočil čas, da zapusti Good Morning Britain," so sporočili iz britanske mreže. "ITV je sprejel njegovo odločitev in nima več kaj dodati."

Prav vsi nad Meghan, Harryjem in njunim intervjujem z Oprah niso bili tako zelo navdušeni. Posebej kritičen je bil britanski televizijski voditelj Piers Morgan, ki ne skriva, da mu Meghan ni pri srcu, in izkoristi vsako priložnost, da jo kritizira, tokrat pa je med drugim javno podvomil o njenih trditvah, da je razmišljala o samomoru. Nič manj neprijazni niso bili niti njegovi komentarji na Twitterju, kaplja čez rob pa je bila, ko je odvihral iz studia televizijske mreže ITV. Kasneje pa sporočil, da odhaja iz oddaje Good Morning Britain .

Razprava, na katero je opozoril Beresford, se je zgodila v ponedeljkovi jutranji oddaji Good Morning Britain, ko je Morgan po Meghaninem intervju z Oprah Winfrey zatrl Meghan z besedami: "Žal mi je, ne verjamem ji niti besede. Ne bi ji verjel niti, če bi mi prebrala vremensko prognozo."

Njegovi komentarji so prišli po posnetku, v katerem je Meghan izrazila svoje samomorilne misli, ki jih je imela v času, ko je bila noseča z Archiejem. Britanski regulator za komunikacije Ofcom bo odprl preiskavo v sklopu njegove ponedeljkove oddaje. V torkovi oddajiGood Morning Britain se je Morgan naslovil na svoje komentarje o vojvodinji.

"Ko smo se včeraj pogovarjali o tem, sem kot vseobsegajočo stvar povedal, da ne verjamem temu, kar na splošno govori Meghan Markle v tem intervjuju, in še vedno imam resne pomisleke glede resničnosti marsičesa, kar je povedala," je dejal v torek. "Ampak naj samo uradno povem svoje stališče o duševnih boleznih in samomoru. To so očitno izredno resne stvari, ki jih je treba jemati zelo resno, in če se nekdo tako počuti, bi moral vsakič dobiti zdravljenje in pomoč, ki jo potrebuje."

Poleg tega je Morgan v torek na Twitterju odgovoril ljudem, ki so ga obtožili za njegovo hinavsko vedenje po letih 'vrtanja' v goste in sovoditeljev v oddaji Good Morning Britain.

"Raje ne bi sedel tam in poslušal kolege, ki so me oklicali za zlobnega," je odgovoril Morgan enemu komentatorju. Glede njegovega dejanja, ko je predčasno zapustil studio, pa je dodal, da se je šel "malo ohladiti"in opozoril, da se je kasneje vrnil na razpravo.