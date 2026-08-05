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Piers Morgan stopil v bran Ariani Grande: Pustite jo pri miru

Los Angeles, 05. 08. 2026 17.26 pred 18 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A. J.
Ariana Grande in Piers Morgan

Pevka in igralka Ariana Grande je v zadnjih tednih znova postala tarča številnih komentarjev na račun svojega videza, ki jih je ponovno razburkal njen novi videospot. V bran ji stopajo številni oboževalci, med njimi pa je zdaj tudi dokaj nepričakovan zagovornik – voditelj Piers Morgan, sicer znan prav po ostrih kritikah. Te je tokrat usmeril v javnost.

Da ni vedno lahko stati pod sojem žarometov, je zadnje dni opomnik zvezdnica Ariana Grande. Znašla se je namreč v središču razprave, ki je presegla meje glasbenega sveta. Po tem, ko je napovedala, da se bo po zaključku turneje umaknila iz javnosti zaradi pritiska družbe, se nanjo zgrinja še več komentarjev. Ti se dotikajo pritiska slave, njenih odločitev in postave.

Gladino je zdaj dodobra razburkal voditelj Piers Morgan, sicer znan kot oster kritik in eden bolj kontroverznih britanskih televizijskih obrazov. Komentiral je ceno slave, komentarje na račun Arianinega videza in nenehno ocenjevanje znanih obrazov.

Piers Morgan
Piers Morgan
FOTO: Profimedia

Morgan, ki je Ariano spoznal tudi osebno, je dejal, da je bila njegova izkušnja z njo povsem drugačna od podobe, ki jo pogosto ustvarijo spletne razprave. Opisal jo je kot izjemno nadarjeno, inteligentno in prijazno osebo ter kritiziral tiste, ki se osredotočajo predvsem na njen videz.

"Ne poznate je. Ne poznate njene zgodbe," je bil jasen. Poudaril je, da si vsak človek zasluži pravico do zasebnosti in da javnost pogosto pozabi, da so tudi največje zvezde navadni ljudje z lastnimi težavami in občutki.

Preberi še Ariana Grande se zaradi kritik na račun videza umika iz javnega življenja
ariana grande
ariana grande
FOTO: Instagram

Razprava se je okrepila po tem, ko je Ariana med koncertom v Chicagu sama spregovorila o svoji odločitvi, da si po koncu turneje vzame premor. Oboževalcem je pojasnila, da njen umik ni impulzivna odločitev ali beg pred negativnimi komentarji, temveč nekaj, o čemer je razmišljala že dlje časa.

Pevka je poudarila, da je bila turneja zanjo ena najlepših izkušenj kariere, hkrati pa priznala, da je življenje pod nenehnim drobnogledom lahko izčrpavajoče. "Več stvari je lahko resničnih hkrati," je bilo eno od njenih glavnih sporočil – lahko ljubiš svoje delo, svoje oboževalce in svojo kariero, obenem pa potrebuješ čas zase.

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KOMENTARJI1

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Artechh
05. 08. 2026 17.45
Nic je namo pustili samo. Ce hoce bit sama naj gre za trak na 4izmene delat vsem bo vseno za njo
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