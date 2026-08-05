Piers Morgan stopil v bran Ariani Grande: Pustite jo pri miru

Da ni vedno lahko stati pod sojem žarometov, je zadnje dni opomnik zvezdnica Ariana Grande. Znašla se je namreč v središču razprave, ki je presegla meje glasbenega sveta. Po tem, ko je napovedala, da se bo po zaključku turneje umaknila iz javnosti zaradi pritiska družbe, se nanjo zgrinja še več komentarjev. Ti se dotikajo pritiska slave, njenih odločitev in postave. Gladino je zdaj dodobra razburkal voditelj Piers Morgan, sicer znan kot oster kritik in eden bolj kontroverznih britanskih televizijskih obrazov. Komentiral je ceno slave, komentarje na račun Arianinega videza in nenehno ocenjevanje znanih obrazov.

Piers Morgan FOTO: Profimedia

Morgan, ki je Ariano spoznal tudi osebno, je dejal, da je bila njegova izkušnja z njo povsem drugačna od podobe, ki jo pogosto ustvarijo spletne razprave. Opisal jo je kot izjemno nadarjeno, inteligentno in prijazno osebo ter kritiziral tiste, ki se osredotočajo predvsem na njen videz. "Ne poznate je. Ne poznate njene zgodbe," je bil jasen. Poudaril je, da si vsak človek zasluži pravico do zasebnosti in da javnost pogosto pozabi, da so tudi največje zvezde navadni ljudje z lastnimi težavami in občutki.

ariana grande FOTO: Instagram