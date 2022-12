Piers Morgan zagrizel v zrezek pred veganskima gostoma: Ne maram veganov

Piers Morgan , britanski televizijski voditelj in novinar, brez zadržkov priznava, da mu vegani niso preveč všeč. Svoje nestrinjanje z njihovim načinom prepričevanja je namreč pokazal kar v svoji oddaji, v kateri je gostil veganskega aktivista in gostinca, saj je pred njima zagrizel v zrezek. "Zaradi tvojega početja ne bom nehal jesti mesa," je dejal veganu.

V oddaji je gostil predstavnika gibanja Animal Rebellion Nathana McGoverna in gostinca Alda Zillija , da bi razpravljali o protestih veganov, ki vandalizirajo umetnine, v restavracijah pa napadajo ljudi, ki jedo meso. "Veganov ne maram preveč ... Vsi se mi zdite precej bledi in nezdravi," je aktivistu sicer že takoj na začetku oddaje dejal voditelj, on pa mu je odgovoril, da ima ozek pogled na stvari. "Živalske beljakovine je mogoče pridobiti na drugačen način," je zatrdil McGovern.

S tem, da si je vpričo aktivista privoščil zrezek, je razvpiti voditelj želel dokazati, da mu vegani s tem načinom ne bodo preprečili uživati mesa. "Rad jem meso. Ne bom ga nehal jesti. In zadnja stvar na svetu, ki mi bo preprečila, da bi jedel zrezke, so ljudje, kot si ti, ki pridejo v restavracije in nam govorijo, naj ga prenehamo jesti," je še dodal. Aktivist se na voditeljeve provokacije ni pustil zmesti, le nasmejal se mu je in zatrdil, da s tem, da je meso, ni nič narobe.