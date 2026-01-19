Naslovnica
Tuja scena

Piers Morgan zaradi zlomljenega kolka na operacijo

London, 19. 01. 2026 13.03 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Piers Morgan

Kontroverzni britanski voditelj Piers Morgan je na družbenem omrežju sporočil, da si je zlomil kolk. Kot je razkril v objavi, je poškodba posledica padca, ko se je spotaknil na manjši stopnici, po operaciji in zamenjavi kolka pa bo moral šest tednov uporabljati bergle.

Piers Morgan si je zlomil kolk. 60-letni britanski voditelj je novico sporočil na družbenem omrežju, kjer je delil dve fotografiji iz bolnišnice. Na prvi leži zvezdnik v postelji, videti pa je tudi cevke za infuzijo, na drugi pa je rentgenski posnetek zloma. Razkril je, da je padel v eni od londonskih restavracij, poškodba pa je bila tako huda, da je nujna zamenjava kolka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob tem, da bo šest tednov hodil s pomočjo bergel, 12 tednov ne sme na daljše polete, na koncu pa je zapisal, da za nesrečo krivi ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Kot je znano, imata 60-letni voditelj in 79-letni Američan buren odnos, ki se je začel pred 20 leti, ko se je Morgan pojavil v Trumpovem resničnostnem šovu Celebrity Apprentice.

Preberi še Piers Morgan se vrača na male zaslone: podpisal z Murdochom

Voditelj je znan po svojem kontroverznem načinu postavljanja vprašanj in pripombah, v katerih brez dlake na jeziku izrazi svoje mnenje. V zadnjem času se posveča vodenju svoje pogovorne oddaje Piers Morgan Uncensored, ki je na ogled na njegovem YouTube kanalu.

Razlagalnik

Piers Morgan je kontroverzni britanski novinar, televizijski voditelj in publicist. Najbolj je znan po svoji vlogi v medijih, vključno z vodenjem pogovornih oddaj in sodelovanjem v resničnostnih šovih. Pogosto je deležen pozornosti zaradi svojih neposrednih in včasih provokativnih izjav o političnih in družbenih temah.

"Celebrity Apprentice" je bil ameriški resničnostni tekmovalni šov, ki ga je prvotno vodil Donald Trump. V šovu so znane osebnosti tekmovale v različnih poslovnih nalogah, cilj pa je bil zbrati denar za dobrodelne namene. Šov je bil znan po svojem tekmovalnem duhu in pogostih soočenjih med tekmovalci in voditeljem.

Donald Trump je poleg svoje politične kariere kot predsednik Združenih držav Amerike, znan tudi po dolgoletni karieri v medijih in šovbiznisu. Preden je vstopil v politiko, je bil voditelj priljubljene televizijske oddaje "The Apprentice" in "Celebrity Apprentice". Njegov medijski vpliv se je še povečal z uporabo družbenih omrežij, kjer je pogosto delil svoja mnenja in novice.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
piers morgan voditelj oddaja kolk zlom bolnišnica operacija

