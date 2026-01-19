Piers Morgan zaradi zlomljenega kolka na operacijo

Piers Morgan si je zlomil kolk. 60-letni britanski voditelj je novico sporočil na družbenem omrežju, kjer je delil dve fotografiji iz bolnišnice. Na prvi leži zvezdnik v postelji, videti pa je tudi cevke za infuzijo, na drugi pa je rentgenski posnetek zloma. Razkril je, da je padel v eni od londonskih restavracij, poškodba pa je bila tako huda, da je nujna zamenjava kolka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ob tem, da bo šest tednov hodil s pomočjo bergel, 12 tednov ne sme na daljše polete, na koncu pa je zapisal, da za nesrečo krivi ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Kot je znano, imata 60-letni voditelj in 79-letni Američan buren odnos, ki se je začel pred 20 leti, ko se je Morgan pojavil v Trumpovem resničnostnem šovu Celebrity Apprentice.

Voditelj je znan po svojem kontroverznem načinu postavljanja vprašanj in pripombah, v katerih brez dlake na jeziku izrazi svoje mnenje. V zadnjem času se posveča vodenju svoje pogovorne oddaje Piers Morgan Uncensored, ki je na ogled na njegovem YouTube kanalu.