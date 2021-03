Piersu Morganu in njegovim trem otrokom grozijo s smrtjo

Kontroverzni voditelj Piers Morgan je znova komentiral situacijo Meghan Markle in s tem sebe in svojo družino izpostavil grožnjam s smrtjo. V svoji izjavi za angleški časnik je zapisal, da je prejel grožnje s smrtjo, ki so po njegovem mnenju povezane z gonjo proti njemu in jih širijo zaradi negativnega mnenja o njem na socialnih omrežjih.

"V življenju sem se vedno zavedal, da se mi moje besede in dejanja lahko vrnejo kot bumerang. Vendar se sedaj z grožnjami zaradi mojih besed soočajo moji trije sinovi. Vsi trije so mi namreč poslali fotografije, na katerih so razvidne napisane grožnje, s katerimi se spopadajo," je o svojih treh odraslih sinovihSpencerju, Albertu in Stanleyju dejal 55-letnik.

"Nekdo je napisal, da me bo umoril pred očmi mojih treh sinov in dodal: 'Ko bo vaš oče mrtev, bo imel svet zabavo.' Zaradi groženj mi je slabo, policija pa že preiskuje grožnje iz prejšnjega meseca, ko so grozili meni in mojemu najstarejšemu sinu Spencerju," je zapisal Morgan. Morgan je še dodal, da njegovim trem sinovom sploh ni mar za Meghan Markle, prav tako pa jim je vseeno, kaj njihov oče meni o njej.

Morgan znova komentiral situacijo Meghan Markle

Čeprav se prav zaradi komentarjev o Meghan Markle znani voditelj srečuje z grožnjami s smrtjo, pa se teh nikakor noče vzdržati. Zapisal je, da Marklova v času, ko sta s princem Harryjem živela v palači, ni doživljala nič posebnega. Vse ženske, ki so se primožile v kraljevo družino, so se srečale s takšnimi ali drugačnimi opazkami in stereotipi. Ta komentar se je nanašal na vojvodinjino izpoved o rasizmu za štirimi stenami palače.