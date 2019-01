Pink bo dobila zvezdo na Pločniku slave

2656. zvezdo bosta Pink podelili imetnici zvezde Ellen DeGeneres inKerri Kenney-Silver, dogodek pa bo 5. februarja vodila vodja Hollywoodske zbornice Rana Ghadban.



"Vznemirjeni smo, da bomo počastili eno najbolj popularnih umetnic na svetu, Pink! Je unikatna zvezdnica, ki te pusti v stanju radosti in hkrati presenčenja. Občinstvo očara s svojim glasomin koncerti, polnimi akcije. Oboževalci z vsega sveta se nam pridruižite, ko jo bomo počastili na ta posebni dan na Pločniku slave,"so zapisali pri zbornici.

Znano je, da je treba za hollywoodsko zvezdo na Pločniku slave pravzaprav plačati 40 ameriških tisočakov, kar je okoli 35 tisoč evrov, v obliki nekakšnega sponzorstva. Dejstvo pa je tudi, da so jo nekateri zvezdniku zavrnili in je zato nimajo in jih to niti ne zanima. Med njimi so tudi prvokategorniki kot so Bruce Springsteen, Julia Robertsin Clint Eastwood.