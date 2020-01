Pink bo gasilcem donirala skoraj pol milijona evrov

Ameriška pevka Pinkje obljubila donacijo v višini 500.000 dolarjev (okoli 448 tisoč evrov) za pomoč gasilcem v boju z avstralskimi požari: "Popolnoma sem zgrožena, ko gledam, kaj se trenutno dogaja v Avstraliji z grozljivimi požari," je zvezdnica zapisala na Twitterju: "Obljubljam donacijo neposredno lokalnim gasilskim službam, ki se tako močno borijo v sprednjih linijah."

V zadnjih dneh so se na požare odzvali tudi Kate Middleton, princ William, Naomi Watts, Hugh Jackman in Bindi Irwin. Medtem sta Nicole Kidman in njen soprog Keith Urban prav tako donirala skoraj pol milijona evrov gasilcem, ki se borijo s požari: "Podpora, misli in molitve naše družine so z vsemi, ki so jih prizadeli požari. Dežurnim gasilskim službam, ki trenutno delajo in dajejo toliko, bomo donirali 500.000 dolarjev."