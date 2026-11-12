Pink bo prva izvajalka, ki bo nastopila v dvorani Sphere

Pink bo naslednje leto doživela prav posebno izkušnjo. Kot prva izvajalka bo namreč dobila priložnost, da nastopi v dvorani Sphere v Las Vegasu. "Praznujmo! Vzpone, padce, novo, strašljivo, tisto, česar še nismo počeli. Že dolgo sem želela narediti predstavo in zdaj imam to priložnost," je zapisala ob najavi svoje prve koncertne serije oziroma rezidence.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Njeni nastopi bodo opremljeni s sodobno tehnologijo dvorane Sphere, vključno z visokoločljivostnim LED zaslonom, ki obdaja občinstvo, in naprednim avdio sistemom, so sporočili organizatorji. Dobitnica grammyja bo v Las Vegasu nastopila natanko štiri leta po odprtju dvorane, ki velja za eno najsodobnejših prizorišč za glasbene in druge dogodke. Zgradili so jo po načrtih ameriške arhitekturne družbe Populous in sprejme do 20.000 obiskovalcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke