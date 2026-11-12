Pink bo prva izvajalka, ki bo nastopila v dvorani Sphere

Pink bo naslednje leto doživela prav posebno izkušnjo. Kot prva izvajalka bo namreč dobila priložnost, da nastopi v dvorani Sphere v Las Vegasu. "Praznujmo! Vzpone, padce, novo, strašljivo, tisto, česar še nismo počeli. Že dolgo sem želela narediti predstavo in zdaj imam to priložnost," je zapisala ob najavi svoje prve koncertne serije oziroma rezidence.
Njeni nastopi bodo opremljeni s sodobno tehnologijo dvorane Sphere, vključno z visokoločljivostnim LED zaslonom, ki obdaja občinstvo, in naprednim avdio sistemom, so sporočili organizatorji. Dobitnica grammyja bo v Las Vegasu nastopila natanko štiri leta po odprtju dvorane, ki velja za eno najsodobnejših prizorišč za glasbene in druge dogodke. Zgradili so jo po načrtih ameriške arhitekturne družbe Populous in sprejme do 20.000 obiskovalcev.
Po poročanju tujih medijev bo rezidenca sledila svetovnima turnejama Summer Carnival Tour in Trustfall Tour, ki ju je Pink izvajala v letih 2023 in 2024 ter zanju prodala štiri milijone vstopnic v 15 državah. Napoved rezidence je sicer prišla tik pred 25-letnico izida njenega drugega albuma Missundaztood, ki ji je prinesel preboj na glasbeni sceni. Na njem je objavila uspešnice, kot so Get the Party Started, Just Like a Pill in Don't Let Me Get Me.
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