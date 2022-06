Pink: Če menite, da država spada v maternico, ne poslušajte moje glasbe

Ameriško vrhovno sodišče je prejšnji teden razveljavilo lastno odločitev v primeru Roe proti Wade iz leta 1973 in s tem odpravilo splošno pravico do splava, kar je tudi v svetu slavnih sprožilo veliko neodobravanja. Pink je pred nekaj dnevi na Twitterju ostro sporočila svojim sledilcev, ki se s potezo vrhovnega sodišča strinjajo, da jih ne sprejema v svoj krog oboževalcev.

Zvezdnica je kasneje na družbenem omrežju pohvalila pevki Olivio Rodrigo in Lily Allen , ki sta na znamenitem glasbenem festivalu Glastonbury skupaj zapeli pesem F*** You , ki sta jo posvetili petim vrhovnim sodnikom, ki so odpravili splošno pravico do splava. "Hvala Olivia in Lily," je tvitnila.

O problematiki so prejšnji teden spregovorili še številni drugi zvezdniki, kot so Billie Eilish, Bette Midler, Sophia Bush, Taylor Swift, Mark Ruffalo in Seth MacFarlane. Pisateljica Padma Lakshmi je v seriji tvitov pojasnila, da vrhovno sodišče s tako odločitvijo ni prepovedalo splava, temveč je onemogočilo varni splav. "Ljudje, ki imajo denar, čas in vire, bodo že našli način, ampak kaj bo z najbolj ranljivimi v naši skupnosti? Kakšne možnosti ste pustili takšnim posameznikom, med katerimi je največ žensk, ki so pripadnice etničnih manjšin? To je kriza javnega zdravstva."