Pink iskreno o zakonu: Ko govoriva o terapiji, ljudje zavijajo z očmi

" Ljudje se nama posmehujejo, ker se bodisi prepirava ali smejiva. Ko govoriva o terapiji, zavijajo z očmi, " je zapisala. " Ampak vam bom nekaj povedala. Izplača se. Vse to. Tudi takrat, ko misliš, da ne. Terapija ni namenjena šibkim ljudem, hipijem ali liberalcem. Namenjena je ranljivim ljudem, ki želijo biti celi. Ubežnikom, ki si želijo družine. To je lekcija, kako se usesti in poslušati. Kako se imeti rad, da te ima lahko tudi druga oseba rada ."

" Midva sva v tem že dolgo časa. Najina trma in neizprosen idealizem naju druži. Zakon je grozen, čudovit, udoben in divji. Je dolgočasen, strašljiv in zelo napet. Je ljubiti zmotljivo stvaritev ,ob tem pa se poskušati imeti rad. Je vseživljenjsko vračanje k mizi. " Pop zvezdnica je v nadaljevanju pojasnila, da se ji terapija za pare "iz plača ".

Pink, rojena kotAlecia Moore, in Hart sta se poročila 7. januarja 2006. V zakonu sta se jima rodila danes 9-letnaWillow Sageter tri leta in pol stari Jameson Moon. Lani je v intervjuju za oddajo Today povedala, da z možem že od samega začetka, skoraj 17 let, obiskujeta zakonsko svetovalnico.

"To je edini razlog, da sva še vedno skupaj. On govori poljsko, jaz italijansko, ona pa oboje. Ne govoriva istega jezika. Prihajava iz družin, kjer so se starši ločili, in nisva imela nobenega zgleda: Kako naj bi obdržala to družino skupaj in živela to noro življenje? Ni knjige, v kateri bi pisalo: 'Glej, tako moraš storiti.' Torej obiskujeva svetovanje in deluje. "