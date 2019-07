Pink izklopila komentarje, ker ima dovolj 'starševskega nadzora'?

Ljudje so se v primeru 39-letne pevke Pinkvečkrat na ves glas razgovorili ob njenih objavah na Instagramu, nazadnje, ko so se zgražali, ko sta se njena dva otroka, WilowinJameson, v Belinu igrala med spomeniki v spomin žrtvam holokavsta.

Zato se je Pink, s pravim imeno Alecia Moore, odločila, da bo komentarje na Instagramu, kjer ima več kot 6,4 milijona sledilcev, češ, da ima dovolj nenehnega zbadanja in neokusnih komentarjev pod svojimi objavami.