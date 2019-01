Pink je prekipelo: srednješolci ob srečanju z domorodci nosili kape s Trumpovim sloganom

Glasbenica Pink je znana po svoji temperamenti naravi, trdnih stališčih in ostrih besedah. Prav s slednjimi pa ne skopari - tudi, če se mora zaradi tega kasneje opravičevati. No, po nedavnem incidentu je dejala, da se za svoje besede ne namerava opravičiti in da stoji za njimi, tudi, če to pomeni, ''da stoji sama.''

Glasbenica Pink je nedavno ostro kritizirala srednješolce, ki so v Washingtonu ob srečanju z ameriškimi domorodci nosili kape s sloganom ameriškega predsednika Donalda Trumpa 'Naredimo Ameriko ponovno veliko' (Make America Great Again). Ob tem je delila videoposnetek dogodka in napisala: ''Odbijajoče in izjemno nespoštljivo. Ob tem se mi kar vrti. Bo kdo kaj ukrenil? Zakaj se nič takšnega ne zgodi v moji prisotnosti. Zagotavljam vam, da bi bile po moji reakciji naslovnice polne ... Kje so tutorji, učitelji, starši????''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Starejši domorodci (Indijanci) so se na tradicionalnem shodu ameriških avtohtonih ljudstev 18. januarja zbrali v Washingtonu ter prepevali, govorili in plesali v tradicionalnem duhu. Dogodek, ki poteka vsako leto, je namenjen opozarjanju na krivico, ki jo domorodci čutijo na globalni ravni. Letošnje leto je zaznamoval neprijeten dogodek, ki se je pripetil med domorodci in učenci zasebne katoliške srednje šole. Slednji so se namreč v času dogodka vedli nespoštljivo in zasmehovali starejše Indijance, med katerimi je bilo tudi nekaj vojnih veteranov. Eden izmed starejših gospodov v množici, vietnamski veteran, je na posnetku v solzah dejal: ''Slišal sem jih govoriti: Zgradite ta zid, zgradite ta zid ...'' Po neprijetnem incidentu so se odzvali tudi številni mediji, ki so tako kot Pink kritizirali obnašanje srednješolcev, svoje mnenje pa je na Twitterju izrazil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zapisal: ''Nick Sandmann in srednješolci so postali simbol lažnih novic (fake news) in dokaz, kakšno zlo so v resnici. Pridobili so pozornost celotnega sveta in vem, da bo to zdaj uporabljeno za večje dobro, morda bo celo pripeljalo ljudi skupaj. Začelo se je slabo, konča pa se lahko sanjsko.''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pink, ki je ostro kritizirala srednješolce, ki so se na dogodku vedli nespoštljivo in dejala, da se ji je ob ogledu posnetka kar zavrtelo, je na svojem Instagramu delila fotografijo, pod katero je zapisala, da se za svoje stališče ne namerava opravičiti in da stoji za svojimi besedami, tudi, če to pomeni, da za njimi stoji popolnoma sama. Obenem je stanje v Združenih državah Amerike primerjala z obdobjem, ko sta se ločevala njena starša in napisala: ''Ta država je zlomljena na različne načine. To me jezi in obenem žalosti. Spominja me na čas, ko sta se moja starša ločevala in nista bila zmožna kulturno komunicirati, temveč le skozi žaljivke in sovražne besede. Tragedija. In za vse to smo krivi vsi mi.''