Pink med prebolevanjem covida spremenila oporoko

41-letna pevkaPink in njen sin Jameson sta bila aprila lani pozitivna na novi koronavirus, njena hči Willow in mož Carey Hart pa sta nalezljivemu virusu ubežala.

"Bilo je res zelo zelo hudo," se neprijetne izkušnje v intervjuju z voditeljemMarkom Wrightomspominja Pink in ob tem prizna, da je med bitko z boleznijo "na novo napisala svojo oporoko".

V nadaljevanju je priznala, da je na neki točki mislila, da to zanjo pomeni konec: "Poklicala sem svojo najboljšo prijateljico in ji rekla: 'Prosim, povej Willow, kako zelo jo imam rada.' Bilo je res strašno in res slabo."

Ko je govorila o oporoki, je še dodala: "Kot starš pomisliš: 'Kaj zapuščam svojima otrokoma? Kaj ju učim? Ali jima bo uspelo na tem svetu? Kaj jima moram povedati, če je to zadnjič, ko jima lahko kar koli povem?"