Pink na koncertu pojasnila, zakaj si je hčerka Willow obrila lase

"Rekla sem ji, da sem naredila napako, ko sem pohvalila njene lepe dolge lase in potem se je odločila, da si jih bo obrila," je svojim oboževalcem v smehu zaupala pevka in nadaljevala: "Torej, v nasprotju s splošnim prepričanjem, to ni bila moja ideja." Njeno nenavadno priznanje je posnela ena od oboževalk in ga objavila na TikToku . "Tudi ona je ena od nas mam najstniških deklet," je zapisala ob tem. Nad pevkinim priznanjem in iskrenostjo so bili navdušeni številni oboževalci.

Zvezdnici v deželi kengurujev delata družbo tudi mož in sedemletni sin James. Zabavna družina je prosti čas izkoristila za raziskovanje lepot Avstralije, saj so se skupaj odpravili v živalski vrt. "Potovati s svojimi otroki in jim pokazati različne dežele, običaje in kulturo, ljudstva in živali, je absolutno veselje. Danes smo že drugič obiskali Lone Pine Koala Sanctuary in neverjetno je bilo razumeti in izvedeti toliko o koalah, Roosih, dingih in ujedah," je zapisala ob galerijo foto in video utrinkov na svojem Instagramu. Obenem je z oboževalci delila še nekaj tega, kar je izvedela ob obisku. "Uharice letijo tiho, sokoli pa so najhitrejše živali na Zemlji. Med letom doseže 241 kilometrov na uro. To je hitro. Poleg tega pegaste sove uživajo, če jim pojejo, medtem ko imajo kenguruji raje travo in tišino," je še zapisala.