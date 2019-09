Pink ob praznovanju 40. rojstnega dne prejela posebno čestitko

Rojstnodnevnih želja in voščilnic pa ni prejela zgolj od svoje baze oboževalcev – nekaj posebnega je zanjo napisal in javno delil tudi njen soprog.

''Dobrodošla v štiridesetih, draga. S teboj sem praznoval 18 rojstnih dni in lahko samo rečem, da je neverjeten občutek rasti s teboj. Oseba, v katero si zrasla, je tako navdihujoča. Postala si uspešna poslovna ženska, megazvezdnica, predana mama, človekoljub, neverjetna žena, izdelovalka vina, mama motoristka in neverjetna prijateljica vsem, ki so ti blizu. Ponosen sem na žensko, kakršna si postala in zdaj si lepša kot kdajkoli prej. Resnično si kot vino. Postajaš vedno boljša in pravi srečnež sem, ker sem lahko del te divje vožnje s teboj. Rad te imam ljubica. Veselim se številnih prihajajočih rojstnih dni s teboj. Komaj čakam, da vidim, kakšna norca bova pri 80.''