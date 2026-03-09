Pink objavila družinsko fotografijo in z njo potrdila, da se z možem nista razšla

Pink je z objavo nove družinske fotografije potrdila, da sta z možem Careyjem Hartom še vedno srečna v zakonu. Pevka je na družbenem omrežju objavila novo družinsko fotografijo, ki je nastala na Broadwayju, kjer sta si ponosna starša s 14-letno Willow in 9-letnim Jamesonom ogledala muzikal z naslovom & Juliet, po predstavi pa so se srečali z igralsko zasedbo.

Pink je pred dnevi zanikala, da sta se z možem razšla. FOTO: Profimedia

Vsi člani družine so pozirali objeti in nasmejani, kot je za Page Six povedal vir, pa so bili tisti večer dobro razpoloženi. Zvezdnica je za to priložnost oblekla dolgo črno obleko brez rokavov, črnino pa je izbral tudi njen mož, ki je nosil majico s kratkimi rokavi in hlače, celoten videz pa dopolnil s športnimi copati. Willow, ki že stopa po materinih stopinjah, je bila v sproščenih oblačilih, 9-letnik pa je nosil hlače kaki barve in flanelasto srajco.