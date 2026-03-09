Pink objavila družinsko fotografijo in z njo potrdila, da se z možem nista razšla

Pink je z objavo nove družinske fotografije potrdila, da sta z možem Careyjem Hartom še vedno srečna v zakonu. Pevka je na družbenem omrežju objavila novo družinsko fotografijo, ki je nastala na Broadwayju, kjer sta si ponosna starša s 14-letno Willow in 9-letnim Jamesonom ogledala muzikal z naslovom & Juliet, po predstavi pa so se srečali z igralsko zasedbo.
Vsi člani družine so pozirali objeti in nasmejani, kot je za Page Six povedal vir, pa so bili tisti večer dobro razpoloženi. Zvezdnica je za to priložnost oblekla dolgo črno obleko brez rokavov, črnino pa je izbral tudi njen mož, ki je nosil majico s kratkimi rokavi in hlače, celoten videz pa dopolnil s športnimi copati. Willow, ki že stopa po materinih stopinjah, je bila v sproščenih oblačilih, 9-letnik pa je nosil hlače kaki barve in flanelasto srajco.
Pink je pred dnevi zanikala govorice, da sta se z možem že drugič v 20-letni zvezi razšla. "Pravkar so me obvestili, da sva se z možem razšla. Nisem vedela. Hvala, revija People. Hvala, Us Weekly. Hvala, da ste me obvestili. Zanima me, ali bi si želeli to sporočiti tudi mojima otrokoma? Tudi moja 14-letnica in 9-letnik tega ne vesta. Ali bi morda raje poročali o resničnih novicah?" je bila v videu, ki ga je objavila na družbenem omrežju, ostra pevka, v pripisu pa je s sarkastičnim podtonom še dodala: "Kot vam vedno rečem: če nečesa ne slišite od mene, temu ne verjemite. Ostanite na vezi, saj ne veste, kaj se lahko še zgodi."
