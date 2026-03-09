Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Pink objavila družinsko fotografijo in z njo potrdila, da se z možem nista razšla

New York, 09. 03. 2026 12.59 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Pink

Pevka Pink je pred dnevi zanikala govorice, da sta se z možem Careyjem Hartom razšla, zdaj pa je z objavo družinske fotografije potrdila, da njen zakon ni v težavah. Zvezdnica se je sicer nedavno preselila v New York, kjer naj bi prevzela vodenje pogovorne oddaje.

Pink je z objavo nove družinske fotografije potrdila, da sta z možem Careyjem Hartom še vedno srečna v zakonu. Pevka je na družbenem omrežju objavila novo družinsko fotografijo, ki je nastala na Broadwayju, kjer sta si ponosna starša s 14-letno Willow in 9-letnim Jamesonom ogledala muzikal z naslovom & Juliet, po predstavi pa so se srečali z igralsko zasedbo.

Pink je pred dnevi zanikala, da sta se z možem razšla.
Pink je pred dnevi zanikala, da sta se z možem razšla.
FOTO: Profimedia

Vsi člani družine so pozirali objeti in nasmejani, kot je za Page Six povedal vir, pa so bili tisti večer dobro razpoloženi. Zvezdnica je za to priložnost oblekla dolgo črno obleko brez rokavov, črnino pa je izbral tudi njen mož, ki je nosil majico s kratkimi rokavi in hlače, celoten videz pa dopolnil s športnimi copati. Willow, ki že stopa po materinih stopinjah, je bila v sproščenih oblačilih, 9-letnik pa je nosil hlače kaki barve in flanelasto srajco.

Preberi še Pink zanikala govorice, da sta se z možem razšla: 'To ni res!'

Pink je pred dnevi zanikala govorice, da sta se z možem že drugič v 20-letni zvezi razšla. "Pravkar so me obvestili, da sva se z možem razšla. Nisem vedela. Hvala, revija People. Hvala, Us Weekly. Hvala, da ste me obvestili. Zanima me, ali bi si želeli to sporočiti tudi mojima otrokoma? Tudi moja 14-letnica in 9-letnik tega ne vesta. Ali bi morda raje poročali o resničnih novicah?" je bila v videu, ki ga je objavila na družbenem omrežju, ostra pevka, v pripisu pa je s sarkastičnim podtonom še dodala: "Kot vam vedno rečem: če nečesa ne slišite od mene, temu ne verjemite. Ostanite na vezi, saj ne veste, kaj se lahko še zgodi."

pink fotografija družina mož

Ženska s polavtomatsko puško streljala na Rihannino hišo

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Znana Slovenka navdušila z nosečniškimi fotografijami
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
Koliko ur spanca resnično potrebuje vaš otrok?
Koliko ur spanca resnično potrebuje vaš otrok?
Josh Duhamel in Audra Mari pričakujeta deklico!
Josh Duhamel in Audra Mari pričakujeta deklico!
zadovoljna
Portal
Srbska pevka spregovorila o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Kavbojke in jakne iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad
Kavbojke in jakne iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad
Spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke
Spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke
vizita
Portal
Mikroplastika v krvi: kako vstopa v telo in kakšna so možna tveganja za zdravje?
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
cekin
Portal
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
moskisvet
Portal
Kreatin in večja rast mišic: abrakadabra ali znanstveno podprt prehranski dodatek?
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Zakaj nas spomladi razganja?
Zakaj nas spomladi razganja?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
dominvrt
Portal
Rastlinski potni list: kdaj ga potrebujete?
Naprave, ki na razdelilnik ne sodijo
Naprave, ki na razdelilnik ne sodijo
Ana Praznik: "Družba hrepeni po skupnosti"
Ana Praznik: "Družba hrepeni po skupnosti"
Kako pes izboljšuje vaše zdravje
Kako pes izboljšuje vaše zdravje
okusno
Portal
15-minutno kosilo iz ene ponve
10 živil, ki vsebujejo več beljakovin kot jajca
10 živil, ki vsebujejo več beljakovin kot jajca
Pomladna sladica, ki bo deležna številnih pohval
Pomladna sladica, ki bo deležna številnih pohval
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
voyo
Portal
Priscilla
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551