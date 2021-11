Pink okreva po operaciji kolka

"Nikoli nisem nehvaležna. Bil je res težek prvi teden, poln bolečine, solz in depresije zaradi protibolečinskih zdravil, a mi je moj mož pomagal, da sem to premagala. In nihče ne okreva po operaciji tako kot on, saj je nerealen. Prinašal mi je kavo pod prho, sušil moje solze, mi kuhal ovseno kašo, poskrbel, da sem pravočasno vzela zdravila, mi prinesel polnilec za telefon, priklapljal moje kompresijske naprave, mi meril temperaturo, postlal posteljo in se pogovarjal z mano," je naštevala Pink in hvalila moža.

Zvezdnica je dodala, da jo je ta težka preizkušnja naučila, da je prav prositi za pomoč in jo tudi sprejeti. "Življenje nas vedno znova uči, da so takšne preizkušnje v resnici samo pavze v življenju in priložnosti, da razmislimo in preštejemo blagoslove. Učim se, kako sprejemati pomoč. Moje potovanje bo hitro in z nekim namenom. Popolnoma bom okrevala in za to sem hvaležna," je še zapisala.