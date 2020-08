Pink ponosna na svoja krepka stegna

Zvezdnica, ki vedno poudarja, kako pomembno je, da sprejmemo svoje telo, je pri oboževalcih naletela na pozitivne odzive. Med drugim so ji v komentarji pisali, da je lepa in da ima močne noge. Nekdo od njenih sledilcev pa jo je vprašal: " Ali je kaj, česar ne zmoreš? "

Nekoč je spregovorila o pritiskih, ki so prisotni v glasbeni industriji. "Imam srečo, ker nikoli nisem bila zares odvisna od svojega videza," je povedala v enem od svojih tvitov. "Odločila sem se, da sta moj talent in moja individualnost veliko pomembnejši od mojega obraza."

Lani oktobra je v video intervjuju za Billboard med gledanjem svojih starih videospotov priznala, da ni bila vedno zelo samozavestna. O videospotu There You Go iz leta 2000 je dejala: "Mislim, da sem tukaj najlepša, kar sem kdaj koli bila in tudi kdaj koli bom."

Ko je prišla do videospot za pesem Just Give Me a Reason iz leta 2013, se je Pink spomnila, da je med pomerjanjem oblačil za spot mislila, da je "debela", čeprav je bila "zelo vitka." "To si ves čas počnemo in s tem moramo prenehati. Zdaj imam skoraj 68 kilogramov in videti sem prekleto dobro."